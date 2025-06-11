蔡明忠看中美談判　2隻大象在小房間角力

富邦集團董事長蔡明忠。（照:富邦提供） 中評社台北6月11日電／針對美中關稅談判對台灣的影響，富邦集團董事長蔡明忠今日受訪指出，“兩隻大象在小房間裡面角力，當然會引起很大的動蕩，我們也希望美中針對性的議題能夠得到緩解，相信這對台灣應該是有好處的，最怕的是被波及到”。



富邦集團今天攜手台大風險中心舉辦“富邦永續大未來論壇”，富邦集團董事長蔡明忠會前受訪時做上述表示。



蔡明忠表示，美國是台灣最大的出口市場，若美國經濟繼續強大，對台灣來說非常重要。現在的問題在於，全世界的經濟發展真正有辦法分成兩個陣營嗎？值得進一步深思。



綜合台媒報導，蔡明忠舉例，稀土金屬應用層面廣泛，不僅使用在武器上，許多供應鏈也仰賴稀土原料，而中國大陸也布局稀土供應鏈多年。近期美國稀土供給遭到中國大陸掐住咽喉，美國目前存量只剩下不到幾個月時間，將是嚴重問題。中國大陸管制稀土出口，如果影響全球稀土供應量，意味著全球供應鏈受波及。



至於如何看待台股今年下半年動能，蔡明忠表示，沒有人是台股諸葛亮，不過，股市是經濟的櫥窗，數據顯示，5月台灣出口首度突破500億美元，年增率達38%，是連續19個月成長，代表經濟動能很好，股市應會反映經濟動能。



有媒體問及，美國財經雜誌《富比士》（Forbes） 日前公布2025年全球富豪排行榜，台灣方面，富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興兄弟重回榜首，身價高達139億美元。對此，蔡明忠僅回應“自有公論”，這種計算方法是不一定的，不足為奇。