大罷免將進入第3階段　綠將辦走上街頭活動

民進黨號召年輕人走上街頭支持大罷免，舉辦“夏日破浪行動”象徵打破藍白相間的浪。（民進黨青年部臉書） 中評社台北6月11日電／公民團體發起罷免中國國民黨“立委”行動，將進入第3階段罷免投票。民進黨今天說，青年部將舉辦“夏日破浪行動”，邀請青年加入成為行動夥伴，一起走上街頭，直接向社會溝通，讓更多人支持公民團體罷免不適任“立委”的行動。



民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，民進黨秘書長林右昌在黨務報告時向中常委們說明，青年部將舉辦“夏日破浪行動”，邀請對民主政治有熱忱的青年加入成為行動夥伴，一起走上街頭，直接向社會溝通。



與會人士說明，罷免街頭宣講以“夏日破浪”命名，“浪花”的色系為藍、白色，透過“破浪”展現青年破除國民黨地方盤根錯結的勢力，拔除國民黨“立委”的意象。



民進黨青年部指出，過去一年，藍白兩黨在“國會”不顧程序正義，創下史上最高的總預算刪減紀錄，更通過許多毀憲亂政的法案，讓台灣的民主受到史無前例的挑戰。於是在今年初，公民挺身而出，不管白天黑夜、風吹日曬，即使被對手威嚇，都不放棄任何多收一張連署書的機會。



民進黨青年部表示，今年夏天公民的行動將邁向最後一步，青年部將持續作公民的後盾，夥伴招募一起“破浪”。



另外，大罷免過後，將觸及補選議題。民進黨“立委”王世堅今天出席中常會接受媒體訪問表示，能不能罷免成功，還不曉得。公民團體多次表達，推動罷免並不是考慮到要由幾位明星級領袖參選。他們沒有那個意思跟意願，討論誰來參與補選還太遠。



王世堅說，民進黨本來就沒有打算藉由民團推動罷免得到好處、收割席位。黨主席賴清德雖沒有明講，但看賴清德行事態度、意念就是這樣，一碼歸一碼，尊重公民團體權利。罷免第4階段還沒發生，之後要補選，到時候會有其演進。



綠委林俊憲在中常會後受訪表示，這次大罷免是公民團體發起，現在談補選太早。但幾個原則性問題可以先讓民進黨跟公民團體之間有默契，他主張公民先行、成功不必在我。



林俊憲認為，社會最大公約數就是反共，為了“國家安全”，目標就是要建立過半的反共“國會”。