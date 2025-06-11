徐斯儉：在野主席“國安”簡報須簽保密協議

徐斯儉。（中評社 資料照） 中評社台北6月11日電／賴清德520承諾要向在野黨主席進行“國安”簡報”，台“國安會”副秘書長徐斯儉11日在網路節目表示，向在野黨領袖進行“國安”簡報，許多民主國家包括美、加、法等國都有這樣的制度；已緊鑼密鼓籌備中，但不可能直播，且聽取“國安”簡報的在野黨領袖事前必須簽署保密協議。



徐斯儉11日接受網路節目《齊有此理》訪問，針對賴清德指示跟在野黨“國安”簡報，徐斯儉表示，“國安會”負責協調相關單位、緊鑼密鼓在做，對於向在野黨進行“國安”議題簡報，許多民主國家都有做，包括美國、加拿大、法國都有這樣的制度。



被問到有人主張直播，徐斯儉表示，不可能直播，道理很簡單，如果這些事情是可以向全世界講就不是機敏，不需要特別安排向在野黨領袖進行“國安”簡報。



徐斯儉說，賴清德的目的是希望台灣政黨可以競爭，但對外要團結，希望讓在野黨領袖瞭解“國家”面臨的威脅，包括軍事方面，因為牽涉情報來源，很多情報是交換來的，這種事情不能對外講。



是否擔心洩密？徐斯儉表示，“國安”簡報必須簽署保密協定。還是希望不要分顏色、政黨，針對“國家安全”的議題能夠團結，這也是賴清德的初衷。



至於目前進展，徐斯儉說，不是“國安會”聯繫，是由“總統府”，他僅知道已經在聯繫，但無法講具體時間點。



被問到，韓國新任總統李在明跟中國大陸關係友善，是否影響美國在印太區域的布局？



徐斯儉表示，李在明可能有這樣的傾向，但現實上韓美同盟還是存在，要改變這個格局不容易。