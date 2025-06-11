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馬將出席海峽論壇　陸委會：不當且有失立場
http://www.CRNTT.com   2025-06-11 17:43:56


陸委會。（中評社　資料照）
　　中評社台北6月11日電／馬英九將率“大九學堂”學員訪問中國大陸，並出席海峽論壇活動。陸委會今日呼籲，從事兩岸交流應秉持對等尊嚴，勿淪為對台統戰樣板。

　　陸委會表示，馬英九配合大陸政治操作，規劃率團赴陸參加“海峽論壇”，實屬不當且有失立場，“政府對此深感遺憾與不可思議，也認為不會獲得多數‘國人’認同”。

　　馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，應中國大陸方面邀請，馬英九將率“大九學堂”學員訪問中國大陸，出席海峽論壇活動。

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