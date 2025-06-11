美日協防台灣否？美日退將說法保留

台北政經學院基金會舉行“2025台海防衛兵推”國際記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月11日電（記者 張穎齊）台北政經學院基金會11日舉行“2025台海防衛兵推”國際記者會，針對記者詢問美國總統特朗普政府是否會協防台灣？台北政經學院基金會董事長黃煌雄回應，兵推討論的重點在軍事層級，應討論力能所及範圍。台前參謀總長、海軍二級退役上將李喜明說，無法回應或去臆測，只能說是美國政府去決定介不介入，軍方只決定如何分工。



美國前參謀首長聯席會議主席穆倫說，他表達個人意見、非代表美國政府，關於台灣如何應對灰色地帶的可能情況，這就台灣自己的決定。



日本前海上自衛隊幕僚長武居智久表示，日本在2015年通過了《“國家安全”法》，大大擴展了自衛隊以及日本防衛行動的範圍，因此他認為，藉由這次機會，台灣人民應要了解，在台灣發生突發事件時，日本能做什麼、應該做什麼，以及不能做什麼。





台北政經學院基金會10、11日在政治大學公企中心舉行“2025台海防衛兵推”，邀請美日與台灣曾任過參謀總長的退役將軍，共9位退役上將、8位退役中將參加，11日下午兵推結束後舉行國際記者會。



下午出席記者會包括民進黨籍台北政經學院基金會董事長黃煌雄、台前參謀總長、海軍二級退役上將李喜明、美國前參謀首長聯席會議主席、退役上將穆倫（Michael Mullen）、日本前海上自衛隊幕僚長、退役上將武居智久、“退輔會”前主委、陸軍二級退役上將胡鎮埔、前陸軍副司令、退役中將王紹華。主持人為中國國民黨國際事務部主任、淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正。



記者會開場即開放媒體提問，針對美國總統特朗普對協防台灣的態度？兵推是否有模擬？

