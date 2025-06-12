蘇偉碩：賴若大罷免成功　等同實質戒嚴

反萊豬醫師蘇偉碩。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月12日電（記者 蔣繼平）“黨外在野大聯盟”11日舉行成立大會，成員之一的反萊豬醫師蘇偉碩接受中評社訪問表示，今天黨外意涵與過去一樣都是反獨裁，只是對象變成獨裁化、法西斯化的民進黨，若大罷免讓賴清德成功翻盤掌握“立院”多數，已實質達到戒嚴效果；從這次連署過程也看到既有政黨的制衡力量相當弱，制衡得靠民進黨以外的所有社會力量才行，因此希望有更多的人士加入。



蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。



蘇偉碩表示，國民黨一黨獨大時代有黨禁，現在沒有黨禁，為何還稱作黨外？因為當時指的黨外，與現在所指的意涵還是一樣的，就是反對實質上的獨裁。



蘇偉碩表示，台灣雖然已經可以自由組織政黨，但賴清德上任後完全不與在野黨領袖討論，甚至還把民眾黨前主席柯文哲抓起來羈押迄今9個月，國民黨主席朱立倫也是潛在要被羈押的對象，只是看賴清德要或不要而已，所以現在情況與當時國民黨戒嚴統治的差別，只在有沒有宣布戒嚴而已。



蘇偉碩表示，台灣現在是準戒嚴與預備戒嚴狀態，賴清德正在推大罷免，之後若讓賴清德成功掌握“立法院”多數，就會讓賴清德隨時可以戒嚴，因為“總統”宣布戒嚴只有“立法院”可以推翻。最接近的例子就是韓國前任總統尹錫悅去年底宣布戒嚴失敗，當時韓國國會結構一樣是在野黨過半，尹錫悅就預告很多要主導的法案都沒有通過，最後甚至說在野黨受到朝鮮控制，論述方法與“賴政府”是一模一樣，只是尹錫悅戒嚴失敗，之後下台，所以賴清德並沒有跟上去。



不過，蘇偉碩表示，如果這次大罷免讓賴清德成功掌握到“立法院”多數，賴可以宣布戒嚴、也可以不宣布，但實質上已達到戒嚴的效果。因為台灣主要媒體幾乎都已經被政府所掌控或者影響，在這種情況底下，媒體也無法制衡。三權分立主要的行政、立法、司法權都掌握在賴清德一個人手中，大法官更是一把抓，在這樣情況底下，與國民黨當時戒嚴實質上已經沒有差別了，所以在野大聯盟以黨外做簡稱或象徵是這樣子來的。