穆倫：美不支持“台獨”挑釁　涉入可能性小

美國前參謀首長聯席會議主席、退役上將穆倫（Michael Mullen）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月11日電（記者 張穎齊）台北政經學院基金會11日舉行“2025台海防衛兵推”國際記者會，美國前參謀首長聯席會議主席、退役上將穆倫（Michael Mullen）指出，他個人意見，美國是否介入、協防台灣，取決於台灣是否有足夠自我防衛意志力，中國“侵略”意圖增加、意味美國更有可能協助台灣。但美國歷任“總統”都明確表示不支持台灣、“台獨”的挑釁行為，若因“台獨”使美國捲入其中？這可能性小。



台北政經學院基金會10、11日在政治大學公企中心舉行“2025台海防衛兵推”，邀請美日與台灣曾任過參謀總長的退役將軍，共9位退役上將、8位退役中將參加，11日下午兵推結束後舉行國際記者會。



現年79歲的穆倫表示，台美並沒像北約或美日共同防禦條約，近幾年，美國各任總統都有表示，不支持中國“挑釁”台灣的行為，也不支持台灣、“台獨”挑釁中國行為，若因“台獨”行為、使美國去捲入的可能性小，中國想必會做出反應。



麥可‧格倫‧穆倫（Michael Glenn Mullen），是美國海軍退役上將，軍旅生涯43年，出生於加州洛杉磯。2007年擔任美國參謀長聯席會議主席，2011年7月10至13日曾訪大陸，多次訪台。曾任美國海軍作戰部長，參與過越南戰爭。



穆倫表示，他曾參與過幾十種這樣的兵推練習，其實不用擔心對於距台12英里、22英里、1英里、半英里的戰術細節，美國政府對台灣地區可能發生的衝突、威懾，追溯1949年台美關係，那時有互助計劃防禦條約。當然在1950年韓戰後，美國與中國有重新調整合作關係與承諾，按照《台灣關係法》，美國可提供協助台灣，去具有足夠的防衛能力，當然任何嘗試用非和平方式改變台灣局勢，對美國來說都是非常嚴重的問題，也涉及美國軍事利益。



穆倫說，在美國前總統拜登任內，都有表達中國若對台灣“侵略”，如有必要，美國會投入軍力，但還是要取決於台灣是否有足夠能力和意志去戰鬥、去為自己的防衛？台灣的年輕男女是否願意採取實際行動去戰鬥？再來檢視對美國是否有極大影響？美國是否捲入、不捲入？他過去20年來都來台灣觀察演習，台灣準備防衛能力，而中國的“侵略”意圖也增加，意味著美國更有可能去協助台灣。