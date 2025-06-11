台退將胡鎮埔：澎湖一定要守住　決勝關鍵

“退輔會”前主委、陸軍二級退役上將胡鎮埔。（中評社 張穎齊攝） 前“國防部”軍政副部長、海軍二級退役上將李喜明。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月11日電（記者 張穎齊）台北政經學院基金會11日下午舉行“2025台海防衛兵推”國際記者會，“退輔會”前主委、陸軍二級退役上將胡鎮埔指出，解放軍若奪佔東沙是要逼迫台軍去救援，但台方最重要的防守關鍵是澎湖，若澎湖被攻打視同攻打台灣本島，一定要全面守住。



台北政經學院基金會10、11日在政治大學公企中心舉行“2025台海防衛兵推”，邀請美日與台灣曾任過參謀總長的退役將軍，共9位退役上將、8位退役中將參加，11日下午兵推結束後舉行國際記者會。



下午出席記者會包括民進黨籍台北政經學院基金會董事長黃煌雄、台前參謀總長、海軍二級退役上將李喜明、美國前太平洋總司令、退役上將布萊爾（Dennis Blair）、日本前海上自衛隊幕僚長、退役上將武居智久、“退輔會”前主委、陸軍二級退役上將胡鎮埔、前陸軍副司令、退役中將王紹華。主持人為中國國民黨國際事務部主任、淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正。



胡鎮埔曾任陸軍司令、“國防部”總政戰局長、“國防部常務次長”、陸軍六軍團司令、參謀本部聯三作戰次長、陸軍金防部副司令等。



胡鎮埔表示，解放軍若打了澎湖，將視同攻打台灣本島，澎湖是台灣的大門，一定要部署兵力、全面守住，不能把澎湖當成外島，澎湖與東引都是台灣重要的海空基地，是南北火力交叉之處，也是大陸攻台的最大威脅之處。澎湖、近海是防守決勝關鍵，大陸若攻台，軍力將大概集中在150公里範圍內左右。



他還說，今天要防衛台灣，維護生存作戰，潛艦很重要，在“國防部”份，常看到藍綠政黨為反對而反對，政府推動全社會防衛韌性目標明確，必須持續正常運作。