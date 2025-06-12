傅慰孤：特朗普不會協防台　對岸就等賴犯錯

台空軍退役中將、前“國防部”常務次長傅慰孤接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月12日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普政府是否會協防台灣，台空軍退役中將、前“國防部常務次長”傅慰孤接受中評社訪問分析，他不認為特朗普會願意出兵協防台灣，特朗普只講利益，更可能會把台灣給出賣了，現在對岸就在等賴清德會不會踩紅線，一旦犯錯，中國大陸就將順勢攻台。



特朗普日前在與中方談判提出和平、統一說。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前在新加坡舉行的2025年香格里拉對話，被記者追問“美國是否會協防台灣，對抗‘入侵’？”他則是沉默不語離開。



傅慰孤表示，特朗普是善變的人，因此大家對特朗普的評論，沒人敢下肯定，因特朗普說變就變，不過他不認為特朗普會為台灣而出兵協防，特朗普是看利益的人，不是像中國人一樣講求信義。一旦美國默認，中國大陸即可順勢解決台灣問題，而中方也一再向美國說，台灣問題是很重要關切的問題、要美國別誤踩紅線，特朗普當然懂，所以之前一直把台灣問題拿來去玩中國。可如今特朗普有求於中國，使他很擔心特朗普將會把台灣賣了。



傅慰孤，出生於浙江省鎮海縣，空軍退役中將，國際學士院IAE軍事戰略學博士。歷任國際學士院IAE軍事戰略學教授、元智大學校友會榮譽理事長、空軍總部副參謀長、“國防大學”空軍學院院長、“國防部常務次長”、空軍副總司令、中華孫子兵法研究學會創會長等，



傅慰孤說，中方一直認為台灣問題是少數“台獨”分子在左右，希望美國別因“台獨”少數人的誘導，而走上對抗，其實大陸並不會與台灣人採取對抗、威脅，而是針對少數“台獨”分子。



傅慰孤指出，賴清德顯然也是受到美國的一些壓力，賴清德原本是不怕死的“台獨”工作者，但在520就職周年演說，看到並沒有提到大陸，衹有回應媒體時有提及，賴清德也沒再喊“台獨”。現在對岸就是看賴清德會不會有犯錯的時候，一旦踩了紅線，就將發生軍事行為。



傅慰孤向中評社說，美國眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台時，就是踩了紅線，中方一直說別來，佩洛西卻不聽，蔡英文也沒拒絕，因此就順勢被陸方運用逼進台灣24海里範圍，如今就成了常態。因此一旦賴清德犯錯，對岸就將有登陸台灣的可能。



話鋒一轉，他說，不過賴清德現在感受到美國壓力了，日前也提出大公司併小公司的併購說，他認為算是賴清德拋出一點和平的氣象，只不過並沒有在兩岸發酵，其實他很認同併購論，他以前也有參加兩岸相關論壇時提過併購論，這的確是兩岸和平解決問題的好提議。