李國璋：黨外在野大聯盟能補藍白空戰不足

民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月12日電（記者 盧誠輝）民進黨出身的前藍委鄭麗文11日舉辦“黨外在野大聯盟”成立大會，近百人齊聚盼能發揮制衡執政黨的力量。台灣民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋接受中評社訪問表示，因為綠營長期掌控媒體，導致藍白空戰始終處於劣勢，這次黨外在野大聯盟成立能補藍白空戰不足缺點，他相當樂觀其成。



李國璋，新竹清華大學公共政策碩士，曾任新竹農產運銷公司總經理，2005年首次代表親民黨參選新竹市議員當選，後改披中國國民黨戰袍連任2屆新竹市議員，2022年代表台灣民眾黨又順利連任，曾任民眾黨中央委員，現為民眾黨新竹黨部主委。



李國璋指出，翻開黨外在野大聯盟的成員名單可以發現，包括前藍委鄭麗文、前綠委郭正亮、馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅“館長”陳之漢、北一女教師區桂芝、社運人士鄭村棋等人，一直以來都是戰力超強的戰將，但因過去在各自舞台發揮，戰力難免會被分散，這次透過黨外在野大聯盟成立，把這些人組織起來團結作戰，一起對抗執政黨。



他提到，事實上不管從任何層面來看，台灣在2024大選之後，大家為了共同對抗賴清德和民進黨，在野大聯盟的局勢就已經成形，後來因藍白持續在“立法院”與各縣市合作的推波助瀾下，也讓在野大聯盟的力量更加穩固，現在黨外在野大聯盟正式成立後，可以更有效集結在野力量。



李國璋認為，黨外在野大聯盟初步看起來應該會是比較訴諸走向空戰的一股力量集結，因為目前對在野聯盟而言，不管藍或白，在空戰的部分本來就是比較弱的一環，畢竟現在多數媒體依然還是掌握在民進黨手中，所以空戰的部分藍白本來就處於絕對劣勢，比較吃虧，雖然藍白還是有許多戰將不斷勇敢發聲，但力量終究有限。

