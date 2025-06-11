地方補助款被砍　陳其邁偕綠縣市長二訴求

民進黨籍高雄市長陳其邁11日出席活動時受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月11日電（記者 蔣繼平）“行政院”刪除地方政府一般性補助款，引發中央與地方爭議。中國國民黨籍台北市長蔣萬安4日率8位藍營縣市首長代表到“行政院”提出訴願，綠營執政縣市也展開動作，民進黨籍高雄市長陳其邁11日邀綠營執政縣市首長向“行政院長”卓榮泰請命，請“行政院”儘速提出追加預算，以平衡區域發展及縮短城鄉差距等財政需求。



高雄市政府11日晚間發布新聞稿指出，因應“立法院”修正財劃法，有關近來“行政院”修正“中央對“直轄市”及縣（市）政府補助辦法”，陳其邁11日邀集台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米及澎湖縣長陳光復，向卓榮泰請命，為了平衡區域發展及縮短城鄉差距等財政需求，提出下列二項訴求。



民進黨執政縣市5位首長指出，第一、請“行政院”儘速提出追加預算，在符合預算法79條規定之前提下，支持“行政院”以追加預算方式解決“立法院”刪減2025年總預算，導致地方一般性補助被迫刪減的困境，希望“行政院”儘速完成追加預算送“立法院”審議並呼籲“立法院”能支持追加預算。



第二、對地方補助應考量整體各縣市總財源成長率的公平性，中央補助地方的財源，包含普通統籌、計劃型補助及一般性補助三項。財劃法修正後，雖地方獲配統籌財源大幅提升，但中央整體財源固定，勢必排擠“行政院”各部會施政。但同時也造成各縣市分配不公的狀況。



陳其邁等人建議中央應考量各縣市整體總財源（統籌分配款＋一般補助款＋專案補助款）總額成長的公平性，公平合理分配中央一般性補助及專案補助，以彌補財劃法修法造各縣市分配不公的情況，避免區域發展失衡。