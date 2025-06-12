中評關注：馬英九四度訪陸釋三訊號

馬英九將第四度前往大陸訪問並出席海峽論壇。（中評社資料照） 中評社台北6月12日電（記者 張嘉文）馬英九14日到27日將第四度訪問中國大陸，更將首度出席於福建廈門舉辦的“第17屆海峽論壇”。在民進黨政府收緊各方面兩岸交流，全台大罷免也讓藍營對兩岸議題卻步，馬英九親自打破綠營的全面封鎖，對兩岸和平意義重大。



馬英九訂6月14日至27日，率馬英九基金會“大九學堂”學員訪問大陸，出席在福建廈門舉辦的“第17屆海峽論壇”和在甘肅敦煌舉辦的“兩岸共同弘揚中華文化”活動。此行也將帶學員走訪“河西走廊”，體驗古代絲綢之路。



馬英九此行不只是單純延續個人主張與兩岸情誼，更是試圖在當前兩岸互信崩解、民進黨對中國大陸採取全面敵意政策之下，為兩岸政治與民間交流尋找一個出路。



尤其馬英九此次將首度出席的海峽論壇，原本是一年一度的兩岸交流盛事，在民進黨多年執政下，已被綠營嚴重貼上統戰標籤，陸委會今年對海峽論壇的態度是，“建議地方政府政務人員及所屬人員勿出席海峽論壇”，態度從去年的“不樂見”轉為“勿出席”。陸委會昨更嚴詞批抨馬英九此行“實屬不當且有失立場”，“深感遺憾與不可思議，也認為不會獲得多數‘國人′認同”。



再加上今年遇到綠營發動的大罷免，藍營上下對此活動都轉為低調，國民黨中央也由去年的副主席連勝文代表出席，改派大陸事務部主任林祖嘉代表，都可以看出國民黨對此的顧慮。

