洪耀南：李在明將在中美之間搞曖昧

洪耀南日前赴韓國觀選。（照片：洪耀南提供） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）韓國總統李在明在就職典禮強調，將採取以國家利益為核心的“務實外交”路線。淡江大學兩岸關係研究中心副主任洪耀南接受中評社訪問，韓國最核心議題就是朝鮮，最大威脅也是。過去韓國總統在競選期間不論親中或親美，當選之後勢必要在中美尋求平衡。韓國民眾也默許韓國領導人遊走在中美之間偷情、搞曖昧。



洪耀南，文化大學“國家發展與中國大陸研究所”博士，現為淡江大學外交與國際關係學系助理教授、中國大陸研究所專任助理教授；曾任未來事件交易所執行長、決策調查有限公司總經理、台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長、亞洲自由選舉組織國際觀察員、中華港澳之友協會常務理事。



韓國新任總統李在明在就職演說中提出“務實外交”路線，仍強調與美日同盟安全合作，但同時願意與中國、俄羅斯，以及朝鮮保持對話空間，韓國在亞太策略中扮演的角色？



日前曾到韓國觀選的洪耀南指出，韓國最核心議題，最大威脅是朝鮮，會在美中選擇平衡。不管是保守或是進步陣營，保守陣營想要武力統一，進步陣營要和平統一。武力統一就要依靠美國，保守派就是親美，進步勢力認為要陽光政策，對朝鮮關係就是拉近與俄羅斯與中國關係，讓兩國成為可以穩定朝鮮的一股力量。



他也說，韓國歷任總統不論親美、親中都會在中美尋求平衡。就像盧武鉉是採取陽光政策、親中路線，但也跟美國簽自由貿易協定（FTA）；李明博是親美派，也跟中國打開貿易：朴槿惠是親美，但是2015年到中國參加大閱兵；文在寅親中，但是對美增加軍購並提高分攤軍費。



洪耀南認為，選舉語言立場與當選後會有點落差，韓國學者形容，韓國總統可以在中美之間偷情、曖昧、游移，韓國人民是可以接受、放心。

