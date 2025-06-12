洪耀南：美結束一方獨霸　呈現三強格局

洪耀南。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）淡江大學兩岸關係研究中心副主任洪耀南接受中評社訪問表示，美國總統特朗普提出對等關稅政策，目前觀察只是手段之一，最後是否會採用高關稅，還不是最後定案。現在全世界格局是美國結束一極獨霸，可能會變成兩極、三極的格局演變，包括：中國、美國、歐盟等至少三極變化中，而這三方之間互有矛盾。過去冷戰是兩強，冷戰結束是美國一方獨霸，現在形塑成為至少三強格局。



洪耀南，中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”博士，現為淡江大學外交與國際關係學系助理教授、中國大陸研究所專任助理教授；曾任未來事件交易所執行長、決策調查有限公司總經理、台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長、亞洲自由選舉組織國際觀察員、中華港澳之友協會常務理事。



中美談判代表繼日內瓦之後，再次於倫敦進行談判。中美關係在日前特朗普與習近平通話後，對於關稅政策是否可能產生變化，會影響美國對全世界關稅調整嗎？



洪耀南認為，關稅只是美國一個手段，沒有一個指標出來，其他國家也會拖延。特朗普之前宣布禁止哈佛大學讓外籍生就讀，在中美領導人通話之後，哈佛學生簽證馬上恢復了，這也是特朗普的一個手段。



他指出，中美關鍵是貿易逆差問題，中國要減少貿易逆差，就是減少賣東西到美國，或是增加對美國採購。但中國跟美國採購東西現在科技制裁，中國想買，美國不一定要賣。美國想要賣給中國農產品，但這些也不是這麼順利進行，可能要透過關稅手段，減緩中國賣東西到美國。邏輯說起來很簡單，但是要做很困難。中國要不要開放市場，內需若不振，也不一定會達到效果。



中美關係目前是朝正向進展？洪耀南表示，不外乎就是美中元首在舊金山談判，就是復燃，要不失控，會談不一定會有結果，但可以防止失控。中美目前對關稅已經沒有再繼續惡性累加，已經停止。接下來就是中美經貿對抗，全面性談判一次、兩次無法達成共識，但雙方要逐漸建立信任，要恢復到信任層級。



特朗普利用手段要逼中國，這樣算是可預判？他表示，特朗普這樣的做法也變成可預判，特朗普操作模式大家熟悉。但美國在野黨會制衡，特朗普權力獨大，現在是過渡時期，未來慢慢國會制衡會出現，美國民主制度修補會很快。過渡時期，特朗普點到是美國問題，但提出來後，未必有最佳解決方案。