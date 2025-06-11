館長夜游黃浦江　大喊一輩子定要來一次上海

館長夜遊黃浦江，受到粉絲熱情歡迎。（照片：館長惡名昭彰YouTube） 中評社台北6月11日電／網紅“館長”陳之漢在上海訪問，11日晚間搭乘遊船夜遊黃浦江欣賞夜景，一幕幕江岸邊大樓的燈光美景，在近2小時的遊程中，讓館長不斷直呼“哇～”、“物超所值”、“這就是連續劇常看到的上海灘租界，真的超漂亮”。他也訴說心得指出，不能一昧仿照歐美，要有自己的元素，才能走出自己的路，相信大陸已經走出來這樣一條路。



館長11日展開在上海的第二天行程，晚上搭乘遊船遊覽黃浦江，並持續在YouTube“館長惡名昭彰”頻道直播，並有近20萬人在線觀看。而館長從11日開始直播後的影片，最多的一支影片已有212萬人次點閱。



館長也說，風景真的是超漂亮，希望所有台灣朋友們，如果有一點錢，一輩子要來一次上海，真的很值得！台灣沒有這個景。



館長認為，上海很適合放假來旅遊，但自己似乎肩負很奇妙的任務，心理狀態很奇怪，沒辦法放鬆。上海是一個忙中帶慢的城市，希望大家有一天可以自己來體驗，真的很便宜的，又有東西吃，景色也很美。



館長說，來上海一趟，物超所值，他也看到很多台灣人來上海旅遊，大家都很開心。有不少長輩來上海旅遊，希望年輕人來看看，老了旅行很辛苦，上海很近。全亞洲去哪裡找這種景象？不只江，岸上的建築也要配合，國家願意做，大家願意配合。



本身經營健身房的館長，10日出發前往上海；11日前往徐家匯、外灘南京路、夜遊黃浦江；12日行程為朱家角、豫園老城隍商圈；13日赴陸家嘴、東方明珠，晚上則體驗超紅的沈浸式宮廷晚宴；14日搭高鐵到杭州進行一日遊，遊西湖、明清河坊街等；15日則到靜安寺、上海新天地，返台。