蔡明忠︰如美中角力緩和　對台灣有好處

富邦集團蔡明忠董事長。（照:富邦集團提供） 中評社台北6月12日電／美中貿易談判各方關注，富邦集團董事長蔡明忠11日表示，這就好比“兩隻大象在小房間裡面角力，當然會引起很大的動盪”，但如美中緊張關係能夠緩和，相信這對台灣也是有好處的。



富邦集團11日攜手台灣大學風險社會與政策研究中心舉辦“富邦永續大未來論壇”，以“新興政經局勢下台灣永續轉型風險與機會”為主題，共思在國際政經局勢諸多變化下，台灣的政治、經濟與社會將面臨那些危機與轉機，以及如何提升整體社會韌性、抵抗衝擊、創造機會面對全球挑戰。現場嘉賓雲集，包括金管會主委彭金隆、國發會副主委高仙桂、富邦集團董事長蔡明忠等皆蒞臨致詞。



綜合台媒報導，蔡明忠在致詞時強調，現在是危機與轉機並存的時刻。美國是台灣最大的出口市場，若美國經濟變好、變強大，台灣也會受益，但他同時提出“全世界的經濟發展真正有辦法分成兩個陣營嗎？”的反思，這是眼前正面對，也是所有人都可以好好深思的一個難題。



蔡明忠也舉稀土為例，因其應用廣泛，不僅使用在武器上，許多供應鏈也仰賴稀土原料，中國大陸在這部分布局得非常久，近期美國才發現其存量只剩下不到幾個月時間，供給遭到中國掐住咽喉，但如中國管制稀土出口，影響全球稀土供應量，全球供應鏈受波及，問題也會變得更嚴重。