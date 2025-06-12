台海兵推　大陸奇襲東部澎湖很快失守

胡鎮埔。（中評社 資料照） 中評社台北6月12日電／台北政經學院基金會10、11日在政治大學公企中心舉行“2025台海防衛兵推”，11日進入最精彩的全面攻台開打場次，大陸組出奇兵，竟從東部地區登陸，另攻打外島澎湖；台灣組主推官“退輔會”前主委、陸軍二級退役上將胡鎮埔說，各外島遭攻擊都是獨立防守，只有澎湖例外，若大陸拿下澎湖，可以行政下卸，武器兵力可源源不絕運送，對本島威脅大，所以打澎湖視同打台灣，本島兵力與火力會全部支援；但因澎湖地勢平坦，無險可守，很快就被大陸組拿下。



台海防衛兵推設定2030年大陸攻台，美日台計有9位退役上將與8位退役中將參與，這些退將在軍中均曾擔任作戰指揮要職，其中3位還曾任職參謀總長，雖然脫下軍服，但軍事素養深厚，使得這場兵推似假還真，讓外界首次看到台美日軍方因應全面攻台所採取的軍事作為。



11日兵推，大陸組全面攻台用兵共4波，目的第一是打瞎打聾，讓台灣看不到、聽不見，二是摧毀防空火網，三是癱瘓機場，封鎖港口，希望置戰機於地、置軍艦於港；選東部登陸全面攻占宜花東，則是做東西戰場隔離，摧毀重要道路橋梁，讓本島兵力無法轉用。



在台灣組用兵方面，本島防衛重點在第三作戰區，以確保中樞安全，雪隧、北宜公路實施阻絕設施；此外，無人艇分散部署，北部80艘、東部50艘、南部70艘，海軍實施灘岸布雷，並持續對機場跑道搶修與戰力保存，再派4架IDF掛萬劍彈，摧毀澎湖萬安、七美機場跟大陸登陸部隊。



台灣組坦言，大陸組選擇從東部登陸，出乎意料之外；此外，澎湖很快失守，造成台灣心理重大震撼，也對軍民士氣產生影響。



不過，台灣組在總結報告建議，台海空域有限，敵我雙方最多容納166架戰機；空軍戰力保存以往都往東部，現因大陸戰力增強，戰機飛到東部已無用，應選擇去日本沖繩的美軍基地或是去菲律賓。



此外，台灣組強調，避免讓大陸找到動武理由藉口，軍方應站在第二線，第一線交由海巡處理。