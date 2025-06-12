台海兵推　大陸組：金馬圍而不打　成談判籌碼

2025台海防衛兵推10日登場。（中評社 資料照） 中評社台北6月12日電／一連兩天的民間版台海防衛兵推11日結束，大陸組針對台灣防衛弱點，提出十大作戰考量。點破台島東部防衛薄弱、民生基礎設施脆弱、部署固定易遭打擊。大陸指對金馬外島“圍而不打”，是因沒有必要浪費兵火力奪占，只要標定與火力監控即可“綁架駐軍”作為談判籌碼。



台北政經學院基金會和平安全中心舉辦2025台海防衛兵推，在兩天的推演中，大陸組並未如近年一般想像，直接攻擊台北，而是奪取台灣周邊的離島，建立中繼基地，部署飛彈、無人機，並作為下一階段攻擊的出發點。最後在直升機、傘降、兩棲等兵力聯合之下，奪取澎湖、恆春半島，隨即攻占東部宜花東三縣。



兵推中代表紅軍的大陸組提出十大作戰方案設計考量，包括區域拒止實體隔離、全面監偵精準打擊、近岸島嶼戰略價值、金馬外島圍而不打、自古攻台先攻澎湖、民生基礎設施脆弱、無人武器優勢威脅、部署固定易遭打擊、台島東部防衛薄弱、避實擊虛逼迫屈服。



大陸組說明，對金馬外島圍而不打，是因金馬現有兵火力不強，對紅軍威脅不大，沒有必要浪費兵火力奪占。只需要標定與火力監控，即可發揮變相“綁架駐軍”作用，使其成為政治談判時的籌碼。



大陸組提及，台灣海、空軍兵力高度集中，多數軍事設施均為固定式，易遭封港、控場或精準打擊，存活率低。



至於選東部登陸，是因台灣東部一向被視為戰略後方，防衛力量相對薄弱。紅軍遠海登陸能力已逐步提升，顛倒正面、東西夾擊的可能性與日遽增。扣除花蓮、台東、宜蘭、澎湖等淪陷區人口約百萬人，若遭敵全面圍困，將斷糧、斷水、斷電、斷瓦斯、斷通訊、斷網路，如何維繫2200萬人民基本生存所需，將成為台灣政府當局的嚴厲挑戰。恐在民情壓力下，被迫選擇屈服，這套用兵叫“避實擊虛，逼迫屈服”。



此外，台灣組檢討效果預期有落差之處，包括對外通連遭干擾無法恢復、海空軍基地猝然遭攻占、本島南北兵力無法轉用及花東地區防衛未預先形成重點。