藍軍冷對馬四度訪陸　牛煦庭：別怕紅帽子

藍委牛煦庭接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月12日電（記者 張嘉文）馬英九14日到27日將第四度訪問中國大陸，更將首度出席於福建廈門舉辦的“第17屆海峽論壇”。針對此事在中國國民黨內部引發不同正反意見，國民黨籍“立委”牛煦庭今天表示，不管藍營做什麼，民進黨、綠營或青鳥都會想盡辦法扣上紅帽子，所以並沒有差，尤其馬英九過去幾次訪陸表現都挺好，某些層面還彰顯了“中華民國”的主體性。



牛煦庭說，馬英九這樣的風格如能繼續維持，那這次的訪陸行當然不是壞事，大家也不用過度聯想，因為過度聯想也沒用，因為到最後紅帽子一定漫天飛過來，只是現在綠營的紅帽子，在沈伯洋父親事件後，不是已變成迴力鏢了嗎？



馬英九訂6月14日至27日，率馬英九基金會“大九學堂”學員訪問大陸，出席在福建廈門舉辦的“第17屆海峽論壇”和在甘肅敦煌舉辦的“兩岸共同弘揚中華文化”活動。此行也將帶學員走訪“河西走廊”，體驗古代絲綢之路。



但因藍營正面對綠營發動的全台大罷免，原本就對兩岸議題已非常低調，馬英九此行訪陸，藍營上下都低調面對。



國民黨發言人楊智伃昨日只回應，馬英九基金會從事兩岸青年交流活動已經行之有年，黨中央有看到相關訊息，也掌握了相關行程內容。