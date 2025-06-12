盧秀燕喊別再胖！108公斤鄭照新報名減重賽

盧秀燕點名鄭照新減肥。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月12日電（記者 方敬為）為降低城市肥胖比率，台中市政府衛生局今天宣布推出“2025台中星燃計劃”減重競賽，並由副市長鄭照新主持宣傳記者會。鄭照新表示，市長盧秀燕特別指派他參賽，因為他體重高達108公斤，號稱“六都最重副市長”，為了身體健康，希望透過參賽，成功減重。盧秀燕並錄影點名鄭照新減肥，還秀出鄭年輕時神似張信哲的照片，期待重現帥氣姿態。



台中市民眾肥胖比率一度超過40%，2023年高居六都第一，台中市政府因此推出獎勵減重措施，2024年肥胖率成功減少4.5%，降至38.4%，成為六都第二瘦，擺脫“六都最胖”頭銜。今年再接再厲，衛生局12日宣布“2025台中星燃計劃－終結超重挑戰”啟動，鄭照新主持宣傳活動，邀請市民一起甩油、拚健康、拿獎金。



活動開幕放映盧秀燕預錄的祝福影片，直接點名鄭照新一定要參賽，“不要再胖了！”畫面上並秀出鄭照新年輕時體態標準的照片，神似歌手張信哲，她期待鄭副市長能夠減重順利，重現帥氣姿態。



鄭照新表示，雖然大家說他是六都最年輕的副市長，但其實他還有一個頭銜，就是六都最重副市長，體重高達108公斤，去年台中市的肥胖率下降，成為六都第二瘦，就是差在他還沒瘦下來，這次他銜命參賽，希望能夠有所成果。他並自嘲，過去大家很愛找他合影，因為可以顯瘦，現在大家要把握機會，因為以後就沒有顯瘦功能了！



鄭照新說，世界衛生組織指出，身體活動量不足，是慢性病與癌症的危險因子，且肥胖是一種慢性疾病，比起健康體重者，肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險超過3倍，發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍風險，希望透過競賽獎金，鼓勵市民朋友動起來、顧健康！



競賽自今年6月16日開跑，只要體位過重且身體質量指數（BMI）超過24的年滿18歲台中市民，可至全市衛生所及合作醫療院所報名，減重期間3個月。最終減重達3%以上就有機會參加抽獎，總獎金高達新台幣30萬元；減重達5%以上成功者，個人組的肥胖者（BMI≧27）就有機會抱走最高3萬元獎金，團體組可獲得10萬元高額獎勵。