民進黨動起來罷藍委　綠委：當自己在選

民進黨“立法院”黨團召開記者會，左起林月琴、吳思瑤、郭昱晴。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）大罷免即將進入第三階段投票，“中選會主委”李進勇表示投票日將落在7月10日至8月19日的週六。未來民進黨怎麼配合民間罷免團體催票？“立法院”黨團幹事長吳思瑤今日表示，我們是罷免團體最強側翼，民進黨規劃非罷區黨公職要支援罷免區的陸戰、空戰，罷免區則承擔更大責任，要當成自己在選舉一樣拼搏。站路口、掃市場等都會配合黨中央規劃，民進黨團也會啟動對所有罷免選區“立委”行程，配合規劃。



吳思瑤表示，“中選會”對罷免期程要按照法規，比對連署資料審查等，之後才會公布罷免時間，我們是被動追蹤時間。但我們會是罷免團體最強側翼。



“中選會主委”李進勇今天受訪表示，目前各地“立委”罷免案第二階段審查，陸續報回“中選會”，決定這個月20日委員會進行審查，預估這次審查件數26件左右。結果如果合法，會盡快宣告罷免案成立，投票時間會落在7月10日至8月19日之間的週六。



民進黨不分區“立委”郭昱晴表示，我們辦公室認養是桃園選區，已經跟罷團有線上會議。結論是罷免受眾與我們一般執政黨不同，在這個部分希望陸戰以民代為主加強鄰里催票，如果是罷團缺乏選戰經驗，我們會在這部分加強支援。另外，有關於法律諮詢會成為後盾，我們與罷免團體會分進合擊。



台灣民眾黨主席黃國昌接受廣播訪問提到，礙於“憲法”規定，罷免賴清德的案子沒辦法送公民復決。但他認為，真的送公民復決的話，賴清德有很大的機會被罷免掉、然後2025大罷免、2026地方選舉都要守住、2028讓賴清德下來，民進黨好好去反省。



吳思瑤對此表示，黃國昌是大放厥詞，黃過去被公民罷免，因為要罷免他的不同意高於同意，要不是修法讓罷免門檻合於合理規範，“若不是民進黨出手”，黃國昌早就被罷免了。黃國昌被罷免是很有經驗，希望黃國昌停止消費民團，黃明明心知肚明，罷免賴清德的門檻不會達成，是用賴刷存在感，把罷賴當成政治工具而已。