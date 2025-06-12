藍黨團細數賴清德酬庸名單　轟吃相難看

國民黨團召開“酬庸史哲 搞爛高鐵？”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月12日電（記者 張穎齊）“行政院政務委員”史哲出任高鐵董事長，引發爭議，中國國民黨“立法院”黨團12日開記者會，細數賴清德政治酬庸、用人唯親的名單，批“賴政府”已毫無底線，政治凌駕專業，吃相難看，呼籲全民一起好好監督這些酬庸人事的表現。



國民黨團12日上午於黨團記者室，開“酬庸史哲 搞爛高鐵？”記者會，由副書記長王育敏、翁曉玲、“立委”賴士葆出席。



翁曉玲細數，從賴清德任命史哲出任高鐵董事長，可看到賴清德用人無方、用人唯親、唯私，政治酬庸、毫無底線，賴清德好多起人事任命，沒有最扯、衹有更扯。包括賴清德聘親舅舅童永擔任“國策顧問”，用台南市美術館榮譽董事長陳輝東的兒子陳昱凱出任貿協副董事長、陳輝東的女婿黃仲銘出任資策會董事長。



翁曉鈴說，賴清德聘只擔任過民進黨籍台中市議員、政治背景的陳世凱出任“交通部長”，衹有高中學歷的洪申翰擔任“勞動部長”，前綠委林昶佐當台灣駐芬蘭代表，現在史哲又當高鐵董事長，這就是執政者眼中沒有專業、漠視內部職場倫理，只要對民進黨政治效忠，便會步步高升，呼籲全民一起好好監督這些民進黨強力護航上任的酬庸人事。



王育敏說，史哲在“文化部長”任內曾涉嫌霸凌員工，嫌薯條不夠脆、可樂不夠冰，雖曾對文化有貢獻，但毫無交通專業，現在要當高鐵董座，年薪暴增3倍，政治凌駕專業，連前“交通部長”陳建宇都看不下去說外行強勢領導內行。



賴士葆說，這就是執政的傲慢，民進黨已不管外面評價如何，吃相難看，史哲這麼棒、這麼會溝通，應放去台鐵才對，來高鐵這樣的專業公司能有什麼揮灑空間？