游盈隆析藍委三級危險名單　戰將皆拉警報

游盈隆。（截自“下班瀚你聊”YouTube直播畫面) 中評社台北6月12日電／大罷免二階連署進入尾聲，有高達31席藍委將進入罷免投票，佔區域藍委約8成，綠委全數安全過關。台灣民意基金會董事長游盈隆昨天分析提及，藍委沒有一區是安全的，台北市李彥秀、新北葉元之兩位最危險，“二級危險”的有台北市“立委”王鴻薇和徐巧芯，連北市“立委”羅智強、賴士葆，也不能說穩過關，屬“三級危險”。他也推測大罷免局勢，最後會被罷免的“立委”人數為“個位數”。



依游盈隆的評估，台北市5名戰將級藍委全部都在危險名單中。



游盈隆11日在網路節目《下班瀚你聊》分析目前罷免情勢時指出，台中市“立委”這一次也是危險，除了黃建豪的第五選區是市長盧秀燕的本命區，從客觀角度來說，如果黃都輸了，那盧就不要想要選“總統”、黨主席。但他也認為，2024民進黨流失的席次要回來，以這一席來說比較不容易。他也談到，另一名台中“立委”廖偉翔在綠藍白三足鼎立情況下，趁勢而起，民進黨意外落敗，這股氣到現在都還在，要想盡一切辦法拉下他。



根據《中時新聞網》報導，不只台中市，游盈隆認為，“雲林也是一個非常激烈的地方，國民黨‘立委’丁學忠情況也不是太妙，但有張家護盤，背後有很強的支撐，不過，還是因為那一次民進黨前‘立委’蘇治芬的意外落選，這股氣她沒辦法消解，所以這一局反而是在雲林會有意想不到的激烈競爭”。



游盈隆舉例，對比南投縣，國民黨“立委”游顥雖然也是把民進黨前“立委”蔡培慧拉下來，可是那一區本來都是國民黨的，相對來講平靜，但雲林就會不是那麼平靜，所以要從這些方面去看，（情勢）就大概已經都出現了。



游盈隆也提到台東縣的罷免局勢，當時2024年“立委”選舉時，綠營分裂，呈現國民黨黃建賓、民進黨賴坤成，以及脫離民進黨以無黨籍拚4連霸的劉櫂豪“3搶1”戰局，後來是黃當選。因此游直言，這也是綠營意外落選的地方，因此狀況跟雲林類似。



被問及心中認為最後會是幾位“立委”被罷免？游盈隆直言，雖然推測的人數會是多於10個，“但最後會是‘個位數’”。