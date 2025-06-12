綠抹紅馬英九與館長　王育敏：沈伯洋爸呢？

左起藍委賴士葆、王育敏、翁曉玲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月12日電（記者 張穎齊）馬英九將第4度訪陸，網紅“館長”陳之漢正在大陸走訪直播，兩人最近都被綠營抹紅圍剿是“統戰樣板”。中國國民黨籍“立委”王育敏12日表示，民進黨大可不必這樣再扣紅帽子了，怎不看看在大陸賺錢的民進黨籍“立委”沈伯洋爸爸沈土城？還是要幫沈父喊冤？



馬英九14日到27日將第4度訪問大陸，首度出席於廈門舉辦的“第17屆海峽論壇”。陳之漢也正在大陸旅遊直播，都遭綠營圍剿。



國民黨團12日上午於黨團記者室，開“酬庸史哲 搞爛高鐵？”記者會，由副書記長王育敏、翁曉玲、“立委”賴士葆出席。回應時事議題。



王育敏表示，國民黨支持兩岸和平、穩定交流，民進黨及側翼要用任何刻意扣紅帽子的方式，大可不必了，當沈伯洋在幫父親喊冤時，又扣了別人多少紅帽子？國民黨團認為兩岸和平穩定交流，是有利兩岸人民的利益，但也反對大陸用軍機、軍艦繞台來恐嚇、威脅、對付台灣人民，國民黨不會接受。



媒體問，“國安會”副秘書長徐斯儉11日表示，向在野黨領袖進行“國安”簡報，不可能直播，且聽取“國安”簡報的在野黨領袖事前必須簽署保密協議。



王育敏說，國民黨贊成用最嚴謹的態度面對“國安”，不過反倒是民進黨最近發生賴清德身邊、“國安會”祕書長吳釗燮身邊重要的機要幕僚，疑涉重大“國安”事項，民進黨自己要注意。