國民黨批賴護航沈伯洋家族賺紅錢　搞雙標

國民黨召開“綠4共諜起訴，吳釗燮出逃躲歐洲！賴主席宣示‘全黨挺中国熊’，忘記非紅產業鏈？”記者會。（照片：國民黨提供） 中評社台北6月12日電／中國國民黨12日召開記者會，抨擊民進黨主席賴清德昨日在中常會上要全黨挺中國熊，執意護航沈伯洋家族繼續賺紅錢。國民黨一向主張兩岸要和平有序的交流，但民進黨卻不斷把他人貼上中共同路人的標籤，今天回力鏢馬上打到沈伯洋自己，請沈伯洋、賴清德面對自己的雙標行徑。



中國國民黨12日召開“綠4“共諜”起訴，吳釗燮出逃躲歐洲！賴主席宣示‘全黨挺中国熊’，忘記非紅產業鏈？”記者會，繼續猛攻綠委沈伯洋的父親沈土城賺紅錢、綠營“共諜”案。



國民黨智庫“國政基金會”副執行長、桃園市議員凌濤表示，北檢在6月10日起訴“共諜”黃取榮等4人，其中吳釗燮銳意栽培的心腹、秘書何仁傑遭求刑9年重刑，因為涉及洩露台灣跟邦交國的外交策略。在起訴的時刻，“國安會秘書長”吳釗燮卻早一步落跑到歐洲去避難，令人質疑是否早就獲得資訊，到底誰洩密走漏消息，讓吳釗燮可以早先一步到歐洲躲起來？在歐洲的期間，吳釗燮是否可能持續針對“共諜”案滅證？檢調單位應該密切關注。



凌濤指出，吳釗燮6月4日在德國柏林高聲批評中共擴張，在國際上批評中共，卻在辦公室內養“共諜”；吳釗燮在先前外長任內跟邦交國斷交八國，合理懷疑是因為秘書將台灣與邦交國外交機密互動資料洩露給中共，才導致邦交國斷交八國，吳釗燮是台灣的歷史罪人，應該儘快回台接受調查！



凌濤強調，民進黨主席賴清德日前在中常會上下令全黨挺一熊，要全黨挺中國熊，雙標無下限，就是要護航沈伯洋家族繼續賺紅錢，請問能跟台灣社會交代嗎？沈伯洋聲稱沈爸爸採購大陸貨93噸是靠網路下單，沈伯洋去年才說“淘寶以養、套、殺的策略滲透台灣市場，呼籲檢調積極追查不法”，如今自己跑到中國大陸去被養套殺，這就是中國熊的真面目。

