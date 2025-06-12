卓榮泰：軍人加薪案違法“違憲”　將行政救濟

左起，“數發部”次長林宜敬、“政院”發言人李慧芝、“國科會副主委”陳炳宇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月12日電（記者 鄭羿菲）“立法院”會10日三讀通過《軍人待遇條例》修正案，志願役軍人加給每個月增加新台幣3萬元。“行政院長”卓榮泰12日於“行政院會”表達反對軍人加薪的態度，他表示，加薪案不但“違憲”、違法，也違反政府的財政結構與財政能力，將在未來採取適當的行政救濟。



針對軍人加薪修法，“行政院”曾透過新聞稿指出，未來每年“中央”總預算都可能大幅增加至少新台幣290億元，應先徵詢“行政院”意見並協調可行性財源，未來將審慎研議合法合憲的救濟方式。



“行政院”12日召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“數發部”次長林宜敬、“國科會副主委”陳炳宇出席。



卓榮泰在院會表示，政府已在今年4月全盤考量政府財政能力，給予“國軍”均衡性地全面加薪，並核定通過在案。“立法院”日前再度通過對“國軍”的加薪案，再次違背“預算法”第91條、“財政紀律法”第5條，及相關“憲法”解釋精神，審查法律案歲出大幅支出時，並未正式徵詢“行政院”的意見，這樣的案例已經一而再、再而三的發生。



卓榮泰認為，軍人加薪案不但違法、“違憲”，也違反政府的財政結構與財政能力，我們必須在未來採取適當的行政救濟。



卓榮泰說，若“立法院”支持“國防”及“國土安全韌性”，拜託儘速解凍“國防部”所有的相關預算，也能支持“行政院”已提出的強化安全韌性特別條例與未來的特別預算，不要只是讓“國軍”加薪，卻不讓軍方武器更新，也不讓“國防”安全韌性提高，這樣是矛盾的。他期待行政與立法是一體，必須有共同的作為，才能對“國軍”做全面性的照顧、全面性提升“國軍”的安全，“國軍”的福利與國防整體安全韌性。