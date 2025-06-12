北京參訪　洪奇昌：有交流才能理解、合作

洪奇昌目前在北京進行生技產業參訪。（中評社 資料照） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）目前在北京參訪的前海基會董事長洪奇昌透過電話接受中評社訪問表示，這次到北京進行生技產業交流，基本上是單純產業交流，兩岸需要交流。賴清德520談話也提到過，在對等尊嚴之下，兩岸交流是必要。他強調，有交流才能有理解，才能合作，這次單純就是產業交流，兩岸生技產業有互補空間。



對於事前是否告知賴清德此行程，以及是否應邀前往北京參訪，他則低調，不願意多說。



據《新華社》報導，洪奇昌以台灣產經建研社理事長身分，於6月10至12日率台灣生技產業界人士到北京參訪交流。



洪奇昌是民進黨創黨元老之一，並曾於2007年7月至2008年5月擔任海基會董事長，他現任台灣產經建研社理事長，同時也是福華電子董事長。與賴清德關係也非常好。



洪奇昌提及，他人還在北京參訪，就按照《新華社》報導內容。至於最近民進黨批評兩岸關係，他則說，基本上此行是產業交流，兩岸需要交流。賴清德520談話也提到兩岸交流必要，在對等尊嚴之下，有交流才能有理解，才能合作，這次單純就是產業交流，兩岸生技產業有互補空間。



會希望民進黨對於兩岸交流持正面態度看待嗎？洪奇昌表示，千萬不期待單方面、民進黨，這是雙方要共同理解，要往正向方面發展，不是單方面，不能把責任歸給民進黨。



《新華社》報導指，交流團一行參訪了北京市高級別自動駕駛示範區、亦莊細胞治療研發中試基地、兩岸科創中心，並與兩岸企業家峰會生技小組座談交流，深入瞭解大陸生技產業發展情況及政策法規，探討兩岸生物醫藥等領域前沿發展與合作機遇，“取得積極交流成果”。