台南政二代疑吸金跑路　昔炫耀賴清德我乾爹

顏大鈞（左）。（照片：寺廟大小事臉書） 中評社高雄6月12日電／民進黨籍前台南市副市長顏純左的小兒子顏大鈞，涉嫌詐騙新台幣1億5千萬元，卻因沉迷賭博將贓款花光，在今年4月底人間蒸發後，6月11日下午竟突然現身高雄小港機場，疑似想出境避風頭，卻在出境時被“移民署”及時攔查。



媒體報導，顏大鈞常在社群平台上炫富，車庫中都是豪車，從法拉利到高階休旅車都有，公司內部的球鞋、衣服、洋酒也是一整排。此外，顏大鈞與朋友聚會時，還會叫傳播妹助興，更會搬出父親名號、土地開發、政府標案，來吸引同桌人士掏錢投資。據悉，顏大鈞之前結婚時，賴清德出席，他也會向他人炫耀說“賴清德就是我乾爹”。



對於“乾爹說”，府方人士今日回應表示，“並無此事”，確實曾在數年前，賴清德曾到顏純左醫師的診所拜訪，並合照留念，此外再無往來，賴清德沒有收任何乾兒子、乾女兒，盼勿再有不肖詐騙致使民眾受騙受害。



顏純左，畢業於建國中學、高雄醫學大學，曾任台南縣副縣長、台南市副市長、民進黨台南市黨部主委。顏純左目前並未涉及政治事務，在台南當地開設診所。



媒體報導，據目擊民眾表示，顏大鈞當時身穿黑衣黑褲，戴著鴨舌帽與口罩，在朋友的陪同下想要偷偷出境，卻因遭提告詐欺已被限制出境而無法成行。“內政部移民署”“國境事務大隊”專門委員黃振邦證實，在接獲司法機關通知限制出境者後，依規定會禁止當事人出境，並開立禁止出境通知單。