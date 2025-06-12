陳其邁喊話韓國瑜　推追加預算挹注地方

民進黨籍高雄市長陳其邁（中）12日出席活動時受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月12日電（記者 蔣繼平）“行政院”刪除地方政府一般性補助款，中國國民黨籍台北市長蔣萬安4日率8位藍營縣市首長代表到“行政院”提訴願。民進黨籍高雄市長陳其邁昨邀綠營執政縣市首長向“行政院長”卓榮泰提追加預算。陳其邁今天受訪更指“追加預算當然是比訴願更好的方式”，並喊話國民黨籍“立法院長”韓國瑜若整合朝野意見，還不失為對地方預算補救的方式。



因應今年度總預算遭刪減，“行政院”統刪對地方的一般性補助款25%，陳其邁昨邀台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米及澎湖縣長陳光復，向“行政院長”卓榮泰請命，盼“政院”儘速提出追加預算。卓榮泰昨天則強調，追加預算案需地方政府與“立委”共同支持，才能進一步通過“立院”審查。



陳其邁今天受訪表示，“行政院”有瞭解到各地方政府，尤其南部地方縣市所面臨到的困難，對追加預算意見也全力支持，但是更重要的，解鈴還須繫鈴人，還是“立法院”要同意，否則巧婦難為無米之炊，“行政院”如果沒有充足的預算，要幫助地方政府也是很困難。



陳其邁表示，“中央”也會有相關的教育、“國防”、治安、社福等業務要做推動，所以“立法院”把水龍頭的水關起來，水就沒有辦法流向地方政府，“中央”機關施政就會受影響，這個部分“行政院”與地方看法是一致。如果因為一般補助款排擠到重大建設，這不是衹有南部，北部、中部都會受到影響。