館長訪陸直播火紅　游顥：可讓青年反思

藍委游顥接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月13日電（記者 張嘉文）台灣網紅“館長”陳之漢10日搭機赴上海進行為期6天5夜的旅遊與直播行程，引發效應外界關注。對此，中國國民黨籍“立委”游顥向中評社表示，館長的直播效應確實出乎很多人預期，其觀眾大多是台灣年輕人，透過鏡頭完整呈現上海城市現況，可以提供給台灣民眾一個反思的機會，別人在進步，為何台灣這些年一直在空轉，甚至是走回頭路。



網紅“館長”陳之漢和團隊人員前晚飛抵上海，一到浦東機場就開始YouTube直播，並強調全程直播，引起熱議。據統計，館長在過程中的頻道直播，曾最多有26.9萬人同時上線觀看，不僅台灣，在大陸網民圈也掀起一陣旋風。



游顥今天接受中評社訪問時對此現象表示，在兩岸交流上，只要不涉及“國安”問題，任何方式都是很好的交流，尤其在馬英九執政時期的兩岸大交流時代，這些都是稀鬆平常之事，但在民進黨執政進入第十年後，已有明顯區別。



游顥說，館長選擇此時刻衝鋒陷陣去大陸旅遊直播，是可以讓許多台灣年輕人或社會各界看到，目前大陸的現況、經濟發展是如何，這個議題不用太政治化，而是台灣社會該反思，當中國大陸許多城市，或是世界各國都在進步的同時，為何台灣在這一年多來，卻是迅速倒退，年輕人可以反思，現在台灣的政治環境到底出了什麼問題？



游顥提到，綠營這幾天持續猛烈攻擊館長，要用各種抹紅方式降低他對兩岸帶來的正面影響，硬要導回讓大家“仇中”、“恐中”的思想，但這些看來都是擋不住的，因為確實大陸就是一直在進步中。



游顥也說，這也凸顯過去綠營政治人物一直在嘲笑大陸落後，甚至說高鐵沒有靠背等等的言論有多荒謬，透過館長的直播鏡頭，真的是讓大家清楚看到不是那麼一回事，眼見為憑才是真的。