游家富：國民黨內有人勸進韓國瑜選黨魁

國民黨前中常委游家富。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月13日電（記者 方敬為）中國國民黨反制綠營大罷免行動不力遭到抨擊。國民黨前中常委游家富接受中評社訪問表示，黨中央要負最大的責任，黨主席朱立倫未能展現領導能力，在罷免綠委方面，沒有迅速投入資源，整個組織發展委員會無法動員組織系統加入連署，還發生大量死亡連署等荒腔走板事件，他預期今年主席改選，朱立倫連任無望。



至於黨主席選舉走勢，游家富認為，雖然大家都在勸進台中市長盧秀燕，但他看盧並不積極，參選機率低，反而台北市長蔣萬安最近在應對民進黨的態度相對凌厲，是值得觀察的人選，即使蔣萬安沒有要選黨主席，也正在累儲君資本，黨內最近也有勸進“立法院長”韓國瑜參選黨魁的聲音，後續發展值得觀察。



全台大罷免二階連署，藍綠呈現31：0的懸殊態勢，“中選會”將在6月20日開會，審定二階查對結果，外界關注投票的確切日期。“中選會主委”李進勇12日表示，投票會落在7月10日至8月19日間，7月26日也是選項之一，但並不確定，原則上會建議委員會讓各案能在同一天舉行投票。



游家富表示，罷免綠委一案未過，讓國民黨基層及藍營支持者非常憤慨，當然過程中有行政機器的打壓，但最讓人無法接受的是，國民黨中央高層明知道如此，卻未在第一時間就投入政黨力量助陣，反而先是讓公民團體自行運作，拖累了連署效率，另一方面，組織發展委員會在後期階段，也未能發揮組織動員連署的效果，反而發生大量死亡連署等荒腔走板事件，實在是慘不忍睹。



游家富說，國民黨過去在組織動員能力上很強，但如今卻無法展現優勢，顯然黨中央已經離基層太遠，現在黨主席朱立倫想的只有維持個人的聲望，要拚連任，完全沒有把心思放在反制民進黨的惡意罷免，光是31：0的連署成績，都足以構成朱立倫下台負責的理由，他認為，朱也不必白費心思爭取連任，因為下屆改選，基本上是必敗無疑。

