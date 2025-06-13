王信文：美半導體關稅未明　台積電雙重壓力

彰化師範大學全球創意創新創業研究中心主任王信文。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化6月13日電（記者 方敬為）美國對等關稅政策，在半導體稅率方面遲未確定，台積電對此公開呼籲美國應豁免相關關稅課徵。彰化師範大學全球創意創新創業研究中心主任王信文接受中評社訪問表示，台積電未來在美生產面臨營運成本攀升、利潤稀釋，倘若在台生產的品項又要被課徵關稅，對台積電將是一大衝擊，且台幣升值也會是負面因素，關稅及匯率壓力是台積電要面臨的挑戰。



王信文，交通大學管理學博士，彰師大三創暨管理科技研究中心主任、智富經營管理學會榮譽理事長。曾任北京大學光華管理學院調研學者、美國柏克萊加州大學訪問學者、美國加州大學爾灣分校短期研究員等職，研究專長包括國企跨境電商策略、大數據行銷決策、區塊鏈、資通訊5G整合與智慧機械等。



美國商務部針對半導體關稅展開“232調查”，各界關注美國特朗普政府對半導體的關稅稅率，台積電並罕見為半導體供應鏈請命，公開呼籲美國政府，應該豁免台積電亞利桑那廠和其他已承諾在美國進行半導體製造投資企業的關稅或其他進口限制。



王信文表示，台積電認為美國晶片關稅政策“弊大於利”，不僅會影響其在美國的投資，還會對整個半導體供應鏈以及美國本土科技企業造成負面衝擊。台積電的發聲是其來有自，因為一旦美國對進口半導體課徵重稅，以海外訂單為主的台積電一定會受到衝擊。



王信文指出，自台積電宣布在美國亞利桑那州投資建立先進製程廠以來，加上美國總統特朗普上任後宣布的加碼1000億美元投資，台積電投資額度高達1650億美元，預計在當地新增超過1600名研發及製造人員。然而，當地的生產成本高出台灣本島近三成，已可以預期，台積電未來在美國的生產毛利必然下降。



他說，台積電在美國投資所產生的成本壓力尚未完全消化之際，美國政府根據1962年貿易擴展法第232條，考量所謂國安風險，可能對進口自台灣的晶圓產品加徵10%到25%的關稅，甚至最高至50%。差額若以25%稅率計算，將使台積電於美國的年營收承受數十億美元額外負擔。對客戶端而言，NVIDIA、AMD等美國晶片大廠面對成本上升，也將相應通膨壓力轉嫁至終端市場，進一步衝擊美國半導體產業鏈的競爭力與供應鏈安全。

