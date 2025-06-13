中美貿易談判推進　張福昌：中方還有三籌碼

淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月13日電（記者 鄭羿菲）針對中美貿易戰發展，淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌接受中評社訪問表示，中美元首6月5日的90分鐘電話熱線，為中美關係走向和緩做了清楚界定。美國總統特朗普這麼急著和緩，主因是美國內政紛亂，造成特朗普無法在關稅戰上持久保持強硬態度。



在美中元首熱線後，美中第二輪貿易談判已在英國倫敦落幕。



張福昌說，即便中國同意加速稀土出口審批，但他認為中國還有3項對美談判的籌碼，一、美國人民已無法脫離的廉價民生商品。二、中國優秀留學生。三、美債，若中國大量拋售美債，將影響特朗普“發新債，償舊債”的計劃。特朗普打中美關稅戰至今，壓力比中國還大，中國處於上風的位置。



張福昌為德國科隆大學政治學博士，曾任德國杜伊斯堡－埃森大學客座教授、德國慕尼黑大學訪問學者、“中華國土安全研究協會”副秘書長、淡江大學歐洲聯盟研究中心執行長，現為淡江大學外交與國際關係系副教授。研究專長包括歐盟共同外交與安全政策、歐盟政治制度、國際安全議題。



張福昌接受中評社訪問表示，中美元首6月5日熱線通話，他認為是“中美線上峰會”，是一個建設性的戰略對話，並不是普通的打個電話而已，90分鐘可以交換非常多意見，這對未來中美關係的方向做了很清楚的界定，未來中美關係要走向緩和，並逐步提高雙邊官員互訪層級，最後要達到中美元首會面峰會的目標。



張福昌說，這段時間以來，隨著中美第二輪關稅談判的進行，達成幾個方向：一、中美都同意逐步在各領域降低關稅。二、中國加速對稀土出口的審批，這也是美國最在意的一點，因為中國稀土產量佔全世界的7成，機器人、電動車、先進晶片發展都需要稀土。三、美國願意取消對晶片等科技產品的出口管制。四、美國國務卿盧比歐要大力撤銷中國留學生簽證的措施，被特朗普一句“歡迎中國留學生”打散，但美國後續會否貫徹，仍待觀察。