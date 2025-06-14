看英偉達這動向　王信文：台恐因能源失優勢

彰化師範大學全球創意創新創業研究中心主任王信文。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化6月14日電（記者 方敬為）美國商會公布“2025台灣白皮書”指出，台灣因為核能除役等問題，面臨結構性挑戰，恐怕影響外商投資意願，彰化師範大學全球創意創新創業研究中心主任王信文接受中評社訪問表示，跨國企業追求無碳能源，台灣的能源結構不符合企業投資區位，加上能源穩定性備受質疑，不利高耗能的AI、半導體等產業發展，恐怕使得台灣的科技優勢逐漸流失。



王信文認為，台灣若不回頭檢討“非再生能源快速退場、再生能源建置緩慢”的政策錯配，電力缺口只會逐年擴大。可以從輝達（英偉達）執行長黃仁勳只宣布在台設置海外總部及研發中心看出端倪，他顯然對台灣的電力穩定性有所顧慮，否則為何未設置算力中心呢？



王信文，交通大學管理學博士，彰師大三創暨管理科技研究中心主任、智富經營管理學會榮譽理事長。曾任北京大學光華管理學院調研學者、美國柏克萊加州大學訪問學者、美國加州大學爾灣分校短期研究員等職，研究專長包括國企跨境電商策略、大數據行銷決策、區塊鏈、資通訊5G整合與智慧機械等。



核三廠2號機於5月17日除役，台灣進入非核家園。美國商會表示，台灣是全球未來經濟的引擎，隨著半導體、AI和量子電腦等新興產業電力需求提高，台灣政府須致力提供充足能源、讓電力價格透明，產業也希望有更穩定和可預期的能源供給。而台灣基載電力供應正因為台灣“核能除役”，以及因應減碳目標而逐步降低燃煤發電，而面臨結構性挑戰，恐怕影響到外商投資意願。



王信文表示，美國商會公布2025年台灣白皮書所揭露的“結構性能源瓶頸”，反映出業界領袖普遍的擔憂，若缺乏穩定且充足的電力供給，台灣將難以維持外商投資動能，加上台灣的電價呈現上揚趨勢，可能加重產業界的營運成本，也將導致外商對台投資卻步。



他指出，根據台電公司2024年財報顯示，全年營運虧損超過新台幣400億元，累積虧損達4200億元。其最大的根本問題在於，政府屏除廉價的核能發電，將主力放在成本相對高昂的燃氣發電以及風電、光電，預期接下來電價只會持續攀升，這也會讓台灣的招商誘因大幅受挫。