批法院民進黨開的挨轟　盧秀燕態度轉低調

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月12日電（記者 方敬為）針對地方政府就補助款遭砍提起行政訴願一事，國民黨籍台中市長盧秀燕11日表達悲觀，稱“因為法院是民進黨開的”引發綠營圍剿，批評她亂扣帽子。盧秀燕今天出席小學畢業典禮祝福，對相關議題轉趨低調，向媒體表示，今天以孩子為主角，其他議題“改天再談”。



“行政院”刪減地方政府一般性補助款，引發縣市反彈，藍營部分縣市長提起訴願。盧秀燕11日在市議會備詢，被問到是否跟進提起訴願答詢表示，她對訴願結果也感到悲觀，因為“法院是民進黨開的，大法官也是他們的人”。相關言論引起綠營人士不滿。



民進黨台中市議會黨團總召王立任痛批，過去衹有專制獨裁時代的國民黨前秘書長許水德，才會說出“法院是國民黨開的”，台灣現今已民主化，他很遺憾這個年代竟還有人說法院是執政黨開的，顯見此專制獨裁的觀念深埋在盧的腦海里，以市長的高度，不該有此言論。怒轟盧秀燕亂扣帽子煽動民粹、製造對立。



盧秀燕12日出席大甲區文昌國小第80屆畢業典禮時，媒體追問綠營對她的批評，她表示，今天是孩子們的畢業典禮，希望大家把焦點都放在孩子與教育上，若談其他的議題會失焦、把孩子的光彩拿走，所以“別的議題我們改天再聊”。