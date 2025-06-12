綠要求中立　蔣萬安諷高官喊“台灣國”主人

台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月12日電（記者 張穎齊）全台大罷免即將進入第三階段，民進黨籍台北市議員林延鳳今日質詢時要求中國國民黨籍台北市長蔣萬安應行政中立，蔣萬安回嗆，請林延鳳用同樣標準檢視中央，就是民進黨在搞大罷免，才發生這麼多問題，“行政院”的宣講場合還有喊讓賴清德做“台灣國”主人，兩人唇槍舌戰。



蔣萬安12日下午赴台北市議會進行此會期最後一天市政總質詢備詢。林延鳳質詢，國民黨主席朱立倫喊出將與藍營縣市長商討“愛國者”行動對策，蔣萬安會去參加嗎？怎不堅守行政中立？明明就是藍白亂砍預算導致大罷免潮，國民黨工更當罷免綠委領銜人，現在罷免藍委領銜人有人是民進黨工嗎？



蔣萬安答詢回擊，他對中央施政也有這樣的期許（行政中立），民進黨一直搞大罷免，若非如此，也不會有這麼多問題發生。“行政院長”卓榮泰在下鄉宣講的場子上，是誰（“內政部長”劉世芳）喊出要讓賴清德做“台灣國”主人？所以請林延鳳同樣對中央施政有一樣的標準及期許；另外也請林延鳳去問問同質詢組的民進黨籍台北市議員顏若芳是不是有幫忙收罷免連署書、在街頭宣講？



林延鳳嗆，蔣萬安別只想聽研考會主委殷瑋的話當“戰狼小哥哥”，別大聲講話，蔣萬安應將市政做好，但蔣萬安即將去法國巴黎參加城市論壇，還有時間要與朱立倫見面？要談什麼？



蔣萬安說，他是很理性、溫柔地面對林延鳳質詢，朱立倫有要和他約時間，他會在去法國前與朱立倫討論，會以討論各項市政為主，但因還沒與朱碰面，不知具體討論什麼，但應是朱會關心地方縣市首長的施政，他與朱見面時，沒有5名藍委，但他也會陸續個別與5名台北市藍委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆約。殷瑋則無奈苦笑。



林延鳳再批，蔣萬安辦的世壯運負面多過正面，蔣萬安在許多在媒體面前講的承諾都是“迴力鏢”打到自己，她要送迴力鏢道具給蔣萬安使用，且上任這2年多市民都無感，台北市政滿意度是六都倒數第二，大巨蛋開幕也是前幾任市長的努力，蔣萬安沒催生政績，輝達落腳台北也還沒完全定案，蔣萬安別只會政令宣導、自己滿意、市政無感。



蔣萬安拒收並再回嗆“這個迴力鏢應送給妳”，並稱大巨蛋為何不算政績？中央也是一同喊話完成的啊？他任內也有推班班喝鮮奶、招商引資、輝達落腳台北等，台北市民平均1年更減債1萬元新台幣，都有持續推進市政。