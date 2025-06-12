金門兵推應變　低軌衛星通訊應對網路中斷

金門城鎮韌性演習兵推。(照:金門縣府提供) 中評社金門6月12日電／金門今天舉辦城鎮韌性演習，上午兵棋推演啟動低軌衛星通訊應對網路中斷情形、大陸解放軍入侵縣府首頁應對等，副縣長李文良說，在倡議兩岸和平友善交流同時，也應超前部署建構完善災害應變體制。



金門縣舉行2025“城鎮韌性”全民防衛動員演習今天上午在消防局進行兵棋推演，以地區遭到戰爭攻擊為想定，分成聯合封鎖、火力打擊及全面作戰等3個階段，過程中並演練大陸網軍入侵縣府網頁，以及敵特工駕駛自小客車蓄意撞倒中華電信光化交換箱，造成網路中斷的應對與處置，下午則將進行正式演習驗證成效。



上午兵棋推演由副縣長李文良擔任指揮官，“國科會副主委”蘇振綱擔任上級指導官，兵棋推演以臨災應變機制為演練主軸，根據不同演練項目，指揮官與業務幕僚群就各情境分組討論、即時判斷分派業務單位作相關應處。



金門縣府表示，演習首先介紹縣內地境及天然災害潛勢，由金門縣後備中心就敵情分析報告，並由統裁部進行想定狀況說明，就兵推狀況抽籤，接續演練“戰時聯合應變指揮管制中心開設與運作”，並連線各鄉鎮公所回報戰備整備情形，再由戰綜、動員、災防依序回報處置情形，並由指揮官裁示戰情整備狀況。



在戰時網路中斷的應對與處置部分，狀況想定為敵特工駕駛自小客車蓄意撞倒中華電信光化交換箱，消防局立刻通報中華電信派員維修，並啟動金門縣建置低軌衛星通訊，連接WIFI訊號，以恢復網路連線通訊。此外還想定大陸網軍入侵縣府網頁維護廠商、修改首頁，縣府綜合發展處立即登入後台修改，並請觀光處發佈新聞稿澄清。



縣府指出，兵推以臨災應變機制為演練主軸，採取“無腳本、小規模”的各項演練，推演全程邀集金門縣災害應變中心進駐單位及關鍵基礎設施單位，以“有想定、無腳本”及多元化方式實施推演，情境由空難（30%）轉至戰災（70%）。



兵推的3個階段都有不同演練項目，指揮官暨業務幕僚群須就各情境，分組討論、即時判斷、分派業務單位進行相關應處作為。各幕僚群與文件製作組須於規定時限內製作處置作為回傳單、上傳，並依各演練情境由各業務分組主管依序報告，以貼近實戰。