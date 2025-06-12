在野黨主席“國安”簡報　府：盼兩黨正面回應

郭雅慧說明向在野黨主席進行“國安”簡報進度。（照片：府方提供） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）有關中國國民黨與台灣民眾黨指“總統府”潘孟安秘書長致電邀約重要“國安”情勢簡報，“總統府”發言人郭雅慧12日回應證實，潘孟安今日中午已接續致電給國民黨黃健庭秘書長、民眾黨周榆修秘書長，說明“重要‘國安’情勢簡報”相關規畫與進度，期待能夠獲得兩黨正面回應。



台灣民眾黨今天表示，民眾黨秘書長周榆修稍早接獲“總統府”秘書長潘孟安來電，賴清德訂於18日上午9時，邀民眾黨主席黃國昌與周榆修共商“國是”。中國國民黨秘書長黃健庭也證實已接獲潘孟安來電，但府方僅告知日期，沒有共商的細節，他會再與黨主席朱立倫報告商討。



郭雅慧表示，盼不分黨派都能以“國家”利益為優先，以守護“國家安全”為前提，攜手面對“國家”各項挑戰。有關後續確切安排，靜候兩黨回應後，將適時向民眾公開報告說明。



郭雅慧表示，由於向在野政黨領袖進行的“國安”簡報是為台灣首次，期待能夠獲得兩黨正面回應，務求這項簡報能助益在野領袖完整瞭解當前“國家安全”情勢與爭取共同努力的共識，盼不分黨派都能以“國家”利益為優先，以守護“國家安全”為前提，攜手面對“國家”各項挑戰。有關後續確切安排，靜候兩黨回應後，將適時向民眾公開報告說明。



