柯文哲延押抗告被駁　民眾黨痛批荒謬

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北6月12日電／台北地方法院審理京華城等案，裁定前台北市長柯文哲等4名被告延押禁見2月，4人不服提起抗告，台灣高等法院今天認定4人確實有羈押禁見必要，駁回確定。台灣民眾黨12日表示，此一裁定荒謬至極，民眾黨將以具體行動支持柯文哲，絕不會屈服於民進黨政府濫用司法整肅政敵、破壞民主法治根基之卑劣行徑。



台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲等涉京華城、政治獻金案，裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗6月2日起延長羈押禁見2個月。柯文哲等4人不服提抗告，台灣高等法院今裁定駁回確定。



民眾黨發表聲明表示，此一裁定荒謬至極，在毫無證據、毫無金流，衹有“某時地”的情況下，高院竟認為羈押柯文哲前主席之原因仍持續存在，實難令人信服。



民眾黨指出，裁定表示“尚有諸多重要證人未進行交互詰問”，然而，與本案高度相關之證人皆完成交互詰問，甚至連檢方聲請與本案毫無相關的證人都已完成，針對法官要求整理特別重要證人，檢方卻一味表示“證人都很重要”來搪塞，即只是想羈押柯文哲前主席，視其基本人權於不顧。



民眾黨強調，更難令人接受的是，自6月5日開庭後，整個六月皆未安排庭期，任憑審理進度停擺空轉，無視柯文哲人身自由遭剝奪，放任柯文哲的司法人權繼續遭受侵害，試問羈押柯文哲用意何在？將人押著卻又什麼事都不做，何其荒唐、又何其悲哀？



民眾黨表示，本黨將以具體行動支持柯文哲，並妥適照顧柯文哲的家人，絕不會屈服於民進黨政府濫用司法整肅政敵、破壞民主法治根基之卑劣行徑。