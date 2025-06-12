定居證事件　陸委會：有機制可讓張立齊回台

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月12日電（記者 鄭羿菲）陸委會以申領大陸定居證為由，6月5日宣布廢止在大陸華僑大學任教的台籍教師張立齊台灣身份。陸委會副主委梁文傑12日表示，若張立齊不想留在大陸，想要回來台灣，我們有一套機制可以讓人回來，但前提是必須證明沒有雙重身分的問題，過去也有案例可循。



至於張立齊主張申請的居住證已失效，梁文傑說，主管機關有向張詢問是否有拿定居證，當張承認說有時，相關法律就已生效，我們不會管是否相關證件效期已過，在法律上是不重要的事，即便相關證件已失效，政府還是一樣認定。



媒體追問，政府先前清查軍公教是否持有大陸身份證、護照或定居證，查獲2人有大陸身份證，並協助註銷，為何直接裁處張立齊喪失台灣身份？



梁文傑指出，這2人不是當事人自主意願，而是自幼父母就辦領，過程中這2人也主動承認，根據兩岸條例第九條之一第二項規定，主管機關認為有特殊考量必要，因此保留這2位公務員的台灣身份，前提是相關職務結束後，必須到大陸做放棄身分證的相關程序。



梁文傑認為，這2名公務員的狀況與張立齊很明顯不一樣，因為張在拿到大陸定居證時沾沾自喜，也在網路非常高興的宣揚。至於張立齊說定居證已過期，並沒有申請大陸戶口與身分證，這是張自己說的，但這一段是無法證實的，我們確定的是張確實申領過定居證。



陸委會12日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。