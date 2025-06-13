館長上海直播火熱　蔡宗佑：旅遊是最佳橋樑

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月13日電（記者 蔣繼平）網紅館長陳之漢10日首度前往大陸，六天五夜走訪上海及杭州多個知名景點，全程Youtube直播，吸引眾多粉絲。高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑接受中評社訪問表示，希望能藉此傳遞更多大陸真實的一面，讓更多年輕人願意到大陸看一看。他憂心的說，若是兩岸正常交流，台灣每年會有5百萬人次赴陸，現在每年僅剩2百萬人次，恐越來越少，他呼籲旅遊才是兩岸最友好的交流橋樑。



蔡宗佑，1966年生，金門人，現任高雄市旅行商業同業公會理事長，也是育昇國際旅行社有限公司負責人，在台北、金門另設分公司。高雄市旅行商業同業公會會員數共有510家旅行社。



蔡宗佑表示，館長畢竟是在台灣聲量很大的網紅，他這兩天有去看館長直播，發現觀看人數都維持在20萬到30萬人，他認為，透過直播可以把大陸比較深層、更實在的一面呈現給台灣民眾，這是一件好事，而不是像台灣有一些媒體，報的都是大陸負面的事情，利用資訊不對等，來製造負面的刻板印象。



至於是否能對未來兩岸的旅遊帶來幫助，蔡宗佑表示，要看日後這幾天發展的狀態，若館長把大陸的人文、旅遊、環境、美景不斷呈現，應該會吸引台灣年輕人想要到大陸去走一走，減少受到負面消息的干擾，或者怕去大陸被怎樣。他以自己經驗為例，早期會擔心比較落後，但這10年到20年，大陸真的進步很多。



蔡宗佑表示，大陸有一到五線城市，上海是一線城市，所以比較發達，這幾年大陸的二、三線城市發展也很好，城市、景區、旅遊生態規劃都不錯，有一些三、四線城市專門做旅遊觀光，都可以去看，都有不一樣的定位。他舉例，去年來講，北疆、張家界、九寨溝、絲路等行程都很受歡迎，32個省市都有特色與景點。

