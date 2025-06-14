李大中：美中關稅戰降溫　非戰略競爭轉折

淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月14日電（記者 張嘉文）中美在英國倫敦舉行的第二輪貿易談判，雙方達成初步貿易框架協議，等待兩國元首批准簽署。淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中接受中評社訪問指出，這次談判成果雖只是“框架性”共識，但暫時緩解了先前中美高度的不確定性，讓雙方在基本要求上各取所需。後續仍有考驗，但短期內可望讓美中關係稍見穩定。



但李大中也指出，這次只是針對貿易與關稅議題的降溫，不代表整體中美戰略競爭出現轉折。現階段的降溫是控管性質，不是根本性的反轉。戰略結構依然存在，雙方只是避免在貿易這個場域再升溫。



李大中為美國塔夫茲大學佛萊契爾法律暨外交學院國際關係博士，長期關注美中台關係與亞太安全議題，現任中華戰略前瞻協會理事長、淡江大學國際事務與戰略研究所所長。



美國總統特朗普和中國國家主席習近平6月5日通話，雙方達成共識，繼美中貿易代表5月在瑞士日內瓦會面之後，兩國代表於本周展開第二輪貿易談判。10日結束後，雙方皆稱達成了一個“框架”共識，中國將同意對美國企業開放為期6個月的稀土出口許可；美國將讓中國學生就讀美國大學及學院。



李大中接受中評社訪問時對此表示，自6月5日特朗普與習近平通話以來，可以看出雙方有意願推進談判，取得初步成果。特朗普表態對談判結果感到滿意，尤其在稀土問題上，他顯然認為短期內已告一段落。



李大中指出，稀土原是中美經貿爭端中的核心敏感議題，美方若能獲得中方釋出稀土出口許可，對特朗普而言已是“階段性勝利”。同時，特朗普順勢提及中國留學生簽證議題，可視為美方在貿易談判中釋出的另一項姿態。



他研判，早前美國國土安全部針對外國學生簽證加強審查，特別是將中國列為風險對象，很可能與談判策略有關，是施壓的談判籌碼之一。