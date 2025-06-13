中評關注：館長對上沈伯洋　民進黨防破口

館長陳之漢昨晚與過世藝人大Ｓ前夫汪小菲共進晚餐並直播。（取自館長YT直播） 中評社台北6月13日電（記者 黃筱筠）網紅“館長”陳之漢出發前往大陸直播前，爆發民進黨不分區“立委”、主攻認知作戰的沈伯洋父親沈土城“賺紅錢”。面對館長受眾多以年輕人為主，民進黨很小心應對。賴清德親上火線聲援沈伯洋，民進黨“立法院”黨團兩度召開記者會幫忙緩頰。由於沈出身黑熊學院，支持群眾也多是年輕人，沈父賺紅錢與館長到大陸兩相比較，綠營要罵館長恐怕也站不住腳，這很可能讓民進黨“抗中”出現破口，而綠營最擔心是影響年輕人對中國大陸的看法。



如果衹有沈伯洋父親在大陸經商“賺紅錢”受到質疑，幾天之後可能就被輕輕帶過。但館長到上海直播，把大陸進步的發展，由直播畫面傳送到年輕人眼裡與心中，再對照沈伯洋父親一樣賺大陸的錢，看在年輕人的心裡，做何感想。民進黨才需要花費幾天時間，一再替沈伯洋講話並且聲援。



但賴清德聲援的理由卻說，沈伯洋父親沈土城從大陸進貨賣到中南美洲，是被港媒、紅媒以及藍營政治人物帶風向，一條龍的認知作戰。但事實是，沈土城有沒有從大陸進貨再賣到中南美洲，如果連沈伯洋自己都確定他父親過去有從中國大陸進貨，那爆料就是事實。為什麼要說是一條龍的認知作戰呢？賴聲援的說法過於偏頗，失去公信力。



館長陳之漢到上海直播，且幾乎是從早到晚的直播，所到之處都透過畫面傳送，要說都是事先的安排，難度很高。館長透過直播畫面，把上海現在的狀況一一呈現出來，且受到大陸民眾親切對待。館長對於大陸建設也一一稱許，這些畫面都會傳送到館長的粉絲、支持者眼裡。



這些支持者多是年輕選民，因此，民進黨當然會擔心年輕人被館長直播吸引，對大陸現有發展改觀，就像館長一到上海就開玩笑的說，機場廁所有門，這種對大陸的認知已經是幾十年前，而許多年輕人沒到過大陸，卻被民進黨認知作戰，對大陸產生負面觀感。透過館長直播，勢必很多年輕人對中國大陸產生新的認知。

