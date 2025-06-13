詹江村：館長上海直播行讓台灣青年覺醒

過去也曾多次到大陸直播的國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月13日電（記者 盧誠輝）台灣網紅“館長”陳之漢赴上海直播行在兩岸掀起話題。過去也曾多次到大陸直播的中國國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，館長此行將讓台灣青年覺醒，發現原來過去長期都被民進黨和綠媒所蒙蔽，未來不但會掀起一股網紅赴陸直播的熱潮，也會讓更多台灣青年想去大陸走走看看。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村指出，因為館長的草根性格和說話方式，都是年輕人比較可以接受的，所以館長直播的受眾絕大多數都是以台灣青年居多。但現在台灣青年的政治傾向，要不是青鳥（民進黨支持者），就是小草（民眾黨支持者），很少會有國民黨的支持者，所以館長這次赴上海直播顛覆了很多台灣青年過去對大陸長期以來的刻板印象。



他提到，過去台灣的課綱被民進黨刻意“去中化”，並不斷灌輸台灣青年“抗中保台”的觀念，許多台灣主流媒體也經常在帶風向，不斷抹黑和扭曲大陸的現況，包括有綠委說大陸的高鐵椅子沒有靠背、去大陸會被抓走，還有綠媒政論節目主持人說大陸貧窮到必須靠捉田鼠來補充蛋白質，甚至還有名嘴說大陸都是土房、大陸吃不起榨菜等荒謬言論。



詹江村說，有許多台灣青年過去因為長期被民進黨和綠媒洗腦，會誤以為大陸還處在水深火熱之中，甚至會誤以為大陸很多地方都比台灣還落後，也因此導致許多台灣青年害怕和大陸進行交流。



詹江村分析，館長這次去上海直播，透過鏡頭帶著他的廣大受眾，也就是過去這些害怕和大陸交流的台灣青年，宛如經過一場探險般，跟著館長一路看到大陸的基礎建設、公共交通、磁浮列車、道路路平的維護、整潔美觀有秩序的景觀和民眾友善熱情的態度後，已從原本忐忑不安的探險之旅，一瞬間就變成驚喜之旅。