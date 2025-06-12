館長合體汪小菲吃川菜　43萬人在線破紀錄

館長與汪小菲12日晚間合體上演吃播，43萬人在線同時觀看，刷新台灣直播紀錄。（照片：館長惡名昭彰YouTube） 中評社台北6月12日電／長期挺柯網紅“館長”陳之漢，10日開始赴上海進行6天5夜旅遊，12日晚間透過好友李進良的牽線，在上海新天地的“麻六記”火鍋店與汪小菲共進晚餐上演吃播，2人合體流量密碼爆發，湧入逾43萬人同時在線觀看2人吃飯喝酒，也看館長吃川菜時直喊辣的有趣畫面，同時也刷新台灣YouTube直播同時在線人數的歷史紀錄，非常驚人。館長吃飽飯結束一整天的直播時，已累計有186萬人次觀看。



台灣YouTube直播同時在線人數的前一項紀錄為2024年1月12日，由時任2024“總統”參選人柯文哲在凱道舉辦“選前之夜”造勢活動所創下，當時吸引了接近32萬人同時在線觀看。



館長與汪小菲2人在上菜前閒聊，館長分享這幾天見識到大陸粉絲的熱情，自己反而有點不好意思，因為有的人是從新疆、重慶來的粉絲，甚至還帶著禮物。汪小菲則建議館長一定要去新疆一次，新疆人真的超熱情。



只見包廂桌上滿滿的佳餚，令人口水直流，館長與汪小菲坐在一起大聊大陸各地經典美食、小吃，邊喝著高粱邊吃飯，場面相當熱鬧。汪小菲也不斷向館長介紹菜色，包含辣子雞、酸辣粉、雞絲涼麵等招牌川菜，雖然口味又重又辣，但館長覺得超好吃，館長還不忘幫麻六記宣傳，愛吃辣的，來這邊就是你的天堂，又辣又香又好吃。



不少粉絲陸續湧入館長的直播頻道看川菜吃播，沒過多久就有逾40萬人同時在線觀看，但就在人數衝到45萬人前，網友紛紛留言“限流了”、“流量突然往下掉”、“民主限流”、“5分鐘掉10萬，有夠厲害”，館長則說，不管好不好，最高紀錄就是43萬人啦。此時，汪小菲好奇發生了什麼事，館長解釋，因為流量突然掉，我們叫這是民主限流。



汪小菲也說，他在北京平時沒什麼應酬，一回到家就是跟老婆馬筱梅直播，前天更創下238萬人總流量，讓館長聽得嘖嘖稱奇。



本身經營健身房的館長，10日出發前往上海；11日前往徐家匯、外灘南京路、夜遊黃浦江；12日行程為朱家角、豫園老城隍商圈；13日赴陸家嘴、東方明珠，晚上則體驗超紅的沈浸式宮廷晚宴；14日搭高鐵到杭州進行一日遊，遊西湖、明清河坊街等；15日則到靜安寺、上海新天地，返台。