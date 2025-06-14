觀察台海兵推　邱世卿：台不能對美存有幻想

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 資料照） 中評社南投6月14日電（記者 方敬為）美國前太平洋總司令布萊爾日前在台參與兵推稱，美國是否介入台海衝突有2個關鍵，包括衝突爆發原因，以及台灣是否有防衛意志。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，該說法看似明確實則模糊，中國大陸的底線早已清楚，台海衝突最可能的原因就是“台獨”，那美國無介入正當性；防衛意志更是毫無標準，全憑美國說了算，台灣不能存有幻想。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



台北政經學院基金會和平安全中心6月10、11日舉辦“2025台海防衛兵推”，擔任演習管制官的美國前太平洋總司令布萊爾在會後記者會表示，美國是否軍事介入台海衝突，美國總統或國會的態度，取決於衝突爆發的原因。美國歷任總統都聲明不支持“台獨”，若台灣採取挑釁而引發衝突，美國介入可能性就會降低。另一關鍵則是台灣是否有能力與意願自我防衛。



針對布萊爾回答美國軍事介入台海衝突的條件，邱世卿表示，回答與沒回答沒有兩樣，看似明確，實則模糊。有關於衝突發生原因，很顯然目前中國大陸的底線就是台灣“獨立”，所以台海若發生衝突，目前最有可能的情況就是台灣片面改變海峽現狀，例如追求法理“台獨”，或者是有境外勢力介入台灣本身等，這是未來最有可能引發台海衝突的原因。



邱世卿說，美方所謂衝突發生的原因，範圍幾乎可以限縮在上述兩點，這兩點，無論是台灣在法理上宣布“獨立”，又或者是有境外的勢力，例如外國軍隊進駐台灣，這都會使中國大陸採取動作反應，在相關理由與動機之下，美方介入台海並無合理性與正當性。



他提到，假如美國執意要介入台海衝突，中國大陸勢必也對美國可能介入的方式、甚至規模有充分的推演與準備。



然而，邱世卿指出，在這次“2025台海防衛兵推”當中，並沒有看到美方針對這一點（美國介入後中方的行動反應），有任何接近真實可能發生情況想定，或者展現美國可能採取的應對方法，而只是片面表達過去美國國防部和白宮長期以來的立場，沒有新意。