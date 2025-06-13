史上最長會期！民眾黨提“立院”再延會

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月13日電（記者 張嘉文）“立法院”會日前通過中國國民黨“立法院”黨團提案，本會期延長至7月31日止，但台灣民眾黨團今天於院會中再度提案，建請再延長會期至8月31日，獲得國民黨團表態支持。此案今天在院會內經發言討論後，“立法院長”韓國瑜宣布逕付二讀、交付朝野協商，待協商期滿後再表決處理。



加上協商冷凍期部分，此案預計7月中可確定是否延會至8月底，但如最終延會，將是“立法院”史上最長會期。



民進黨團幹事長吳思瑤則對此批評，藍白聯手延會目的不外乎兩個，第一是協助國民黨在“立法院”有舞台挽救罷免、推討好式的立法，比如普發現金；第二則是赤裸裸地透過延會幫國民黨涉案“立委”擴張司法保護傘。



依照規定，“立法院”會期每年兩次，自行集會。每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。“立委”每年2月1日、9月1日起報到，由各黨團協商決定開議日期。



今天是由民眾黨團提案延會至8月31日，民眾黨主席、黨團總召黃國昌表示，請民進黨“立委”好好盤整“立法院”還有多少重要議案尚待處理，人民都在工作，難道民進黨“立委”急著7月底休會要去度假或是處理大罷免？民眾黨希望利用暑假持續審查司法改革、普發現金、兒虐加重修法等重要議案，呼籲民進黨不要繼續陰謀論抹黑。