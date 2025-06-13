沈伯洋推修法　取得大陸籍可免服兵役

沈伯洋。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月13日電（記者 黃筱筠）多位台北市民眾多年前放棄國籍，現為大陸籍，卻收到要求回台服役的公文，引發討論。民進黨不分區“立委”沈伯洋表示，他將提出修法，免除這類案例的服兵役義務。



中國國民黨台北市議員林杏兒日前接獲陳情，民眾A先生的姪子改入大陸籍，卻收到北投區公所公文通知要服兵役，且指出若不返台服役會觸犯《兵役法》。據台北市兵役局統計，台北市目前列管的9例中，2人移送、3人讀書、1人完成體檢等待當兵，包含3人辦理催告中。



沈伯洋指出，假設已經取得中國戶籍、國籍，然後又在台灣當兵，可以取得軍營內資料，這會有些“國安”風險，所以他將提出修法；不過，也會有些反對意見認為，如果修法通過後，大家都去想辦法取得中國戶籍，這樣就不用當兵了；但他認為，是沒有這方面疑慮，畢竟“國家安全”還是至關重要。



沈伯洋表示，還有一些比較邊界案例，例如，有些台灣人並沒有取得中國戶籍，但他去中國唸書時候，讀解放軍的學校，這樣回到台灣兵役問題該怎麼辦？他去年和“國防部”也研擬了一整套方案，針對念過“國防”七子”等解放軍學校者，服兵役時必須有些限制。



沈伯洋說，但是這些案例還是台灣人，還是要服兵役，但接觸軍營內部資料、設施，必須被限制，這樣才能完整保全“國家安全”。

