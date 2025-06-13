不給錢就漲電價？補助台電1千億52%贊成

民眾對政府補助台電一千億元的態度。（照片：台灣民意基金會） 中評社台北6月13日電／台灣民意基金會今日公布最新民調，針對今年5月中，台灣正式進入“非核家園”時代，該民調結果顯示，有45%民眾認為“非核家園”是一個值得追求的目標，43%認為不值得，看法分歧。但針對政府擬撥補1千億元給台電，有52.1%民眾贊成、39.6%不贊成，贊成者比不贊成者多，而且過半，這與在野黨大力反對的態度不同，令人意外。



針對非核家園民調，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達了一個清楚的訊息，台灣社會對非核家園時代來臨，態度模稜兩可、看法分歧、缺乏共識，但支持非核家園的人略占多數。



該民調詢問，自今年5月17日核三廠2號機除役後，台灣正式進入“非核家園”時代（也就是“零核電時代”），一般說來，您認為“非核家園”是不是一個值得追求的目標？結果發現有17.9%非常值得，27.2%還算值得，19.6%不太值得，23.7%一點也不值得，7%沒意見，4.6%不知道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，45%認為“非核家園”是一個值得追求的目標，43%認為不值得。



若從縣市交叉分析可看出，北二都居民較傾向認為“非核家園”不值得追求，但南二都正好相反。具體數字為，台北市49%認為值得追求，51%不以為然；新北市43%值得，47%不值得；台南市53%值得，40%不值得；高雄市49%值得，38%不值得；其他16縣市，43%值得，43%不值得。



該份民調也詢問，2025年“中央政府”總預算案編列一千億補助台電，但遭“立法院”刪除。4月“行政院”提特別預算再次納入。一般說來，您贊不贊成這項“補助台電一千億的政府政策”？結果發現有20.5%非常贊成，31.6%還算贊成，17.2%不太贊成，22.4%一點也不贊成，4.5%沒意見，3.7%不知道。整體來說，有52.1%贊成、39.6%不贊成。此結果與在野黨力阻的態度明顯相反，令人有點意外。