馬英九明天啟程出席海峽論壇　寫下新頁

第17屆海峽論壇以“擴大民間交流，深化融合發展”為主題。（中評社 方敬為攝） 中評社廈門6月13日電（記者 方敬為）2025年第17屆海峽論壇將於15日開幕，馬英九預計率“大九學堂”學員出席交流，這是馬第一次參加，也是首次有台灣卸任領導人與會，寫下新頁。



第17屆海峽論壇主會場15日將在廈門國際會議中心盛大開幕，本屆以“擴大民間交流，深化融合發展”為主題，倡議兩岸融合，今年又因為馬英九參與，讓海峽論壇格外受到關注，馬一行人預計14日抵達，配合主辦單位安排，與其他受邀來賓同天蒞臨。13日會場周邊就有不少工作人員忙進忙出，包括架設安檢通道，硬體設備測試等，準備迎接論壇開幕。



馬英九14日預計乘坐上午11點10分的班機從桃園機場出發，下午1點5分抵達廈門，屆時主辦單位將派員接機，並安排會面活動。這是馬第一次參加海峽論壇，也是首次有台灣卸任領導人與會，兩岸報名採訪的媒體記者超過500人，寫下海峽論壇歷史新頁。



但在台灣方面，陸委會去年對海峽論壇的態度是，“不樂見”地方政府派員出席。今年則態度轉硬，建議地方政府政務人員及所屬人員“勿出席”海峽論壇。民進黨政府公開要求“勿出席”，全台地方政府只能配合。去年海峽論壇台灣來賓有約7000人出席，今年是否變化，有待觀察。